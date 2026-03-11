Infecar reúne a medio centenar de empresas tecnológicas en la cuarta edición de DigiON Canarias

Infecar acogerá los próximos 19 y 20 de marzo la cuarta edición de DigiON Canarias, el salón de digitalización empresarial que reunirá a cerca de medio centenar de empresas tecnológicas como expositoras. El encuentro servirá de escaparate para que estas compañías presenten productos, servicios y soluciones digitales dirigidas a profesionales y empresas interesadas en modernizar y transformar sus modelos de negocio.

El salón incluirá también reuniones de negocio B2B, que los participantes pueden programar previamente a través de la web oficial del evento. En esa misma plataforma los visitantes pueden consultar los perfiles de los profesionales participantes e inscribirse de forma gratuita para asistir al programa de ponencias, debates y talleres centrados en innovación tecnológica, inteligencia artificial, ciberseguridad y los retos del nuevo entorno digital.

Ponencias y talleres

La jornada del 19 de marzo arrancará con una conferencia de María Aperador, CEO y fundadora de BeValk, sobre liderazgo consciente en la era de la inteligencia artificial. A continuación se celebrarán varios talleres prácticos, entre ellos el del experto en IA Yunior González, que propondrá la creación de una startup con la ayuda del público y de herramientas de inteligencia artificial.

Posteriormente, el empresario y divulgador Pau García-Milà mostrará algunas de las herramientas de IA y análisis de datos más útiles para detectar mercados emergentes. La jornada incluirá además la mesa redonda Regulación, ética y AI Act, en la que participarán especialistas en derecho digital como Ingrid González, Angélica Darias y Jeimy Poveda.

El programa continuará con la intervención de David Delgado, que abordará los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial corporativa en materia de seguridad informática, y con la sesión del divulgador Raúl Ordóñez, centrada en la creación de asistentes de IA para mejorar el aprendizaje y la productividad.

Talento, datos y reputación digital

La jornada del 20 de marzo pondrá el foco en la transformación del trabajo, la gestión del dato y la reputación digital. Entre los ponentes figura la consultora de inteligencia artificial Cristina Aranda, cofundadora de MujeresTech, que analizará la relación entre talento humano y tecnología.

También participarán Mannix Manglani, CEO y CTO de MNX Online y TOURLab, quien abordará el uso estratégico de los espacios de datos para la toma de decisiones empresariales, y Selva Orejón, experta en reputación digital, que explicará cómo proteger a las empresas frente a la desinformación.

Ese mismo día se celebrará la mesa redonda Humanos + IA: creatividad, ética y bienestar en el entorno de trabajo, con la participación de Mélida López, Maica Amador y Ángel Gutiérrez, quienes debatirán sobre innovación, responsabilidad ética y condiciones laborales en la era digital. El programa concluirá con la intervención del divulgador Carlos Santana, dedicada al futuro de la inteligencia artificial más allá del fenómeno mediático actual.

Impulso a la transformación digital

Con la participación de empresas expositoras y expertos nacionales, DigiON Canarias refuerza su papel como plataforma de conexión entre empresas, profesionales e instituciones para impulsar la innovación y la transformación digital del tejido empresarial del archipiélago.

El evento está promovido y financiado por el Cabildo de Gran Canaria y organizado por Infecar, Feria de Gran Canaria, con la colaboración de Cajasiete y la Cámara de Comercio de Gran Canaria.