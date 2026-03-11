Luis Peña, Hijo Predilecto por el Cabildo de Gran Canaria: "En Canarias se hace medicina de excelencia gracias al compromiso del equipo humano"

¿Qué sintió cuando recibió la noticia de que fue nombrado Hijo Predilecto de Gran Canaria?

No me lo esperaba. Recibir la llamada de Antonio Morales, presidente del Cabildo, fue una sorpresa muy grata y me siento profundamente honrado y agradecido. Este reconocimiento no solo me llena de orgullo a nivel personal, sino que también lo comparto con todo el equipo del Hospital Materno Infantil y con mis compañeros del servicio de Pediatría, quienes forman parte esencial del día a día de mi trabajo. Además, considero que este nombramiento es un motivo de orgullo para todos los pediatras de Canarias, con quienes comparto esta distinción.

¿Recuerda el momento exacto en el que decidió ser pediatra y dedicarse al aparato digestivo?

Desde siempre me han gustado mucho los niños y la medicina. Para mí esta profesión siempre ha sido totalmente vocacional, ya que muchos familiares se han dedicado al ámbito sanitario. Uno de mis tíos fue el practicante del pueblo y además tengo primos, hermanos y sobrinos médicos y enfermeros. Desde joven supe que quería trabajar con niños, por lo que decidí especializarme en Pediatría. Dentro de esta área, me apasionaron la gastroenterología y la nutrición, así como los errores congénitos del metabolismo, un campo complejo y poco visible que te exige estudiar a fondo para comprender su origen. Siempre me motivó la idea de poder ayudar no solo al paciente, sino también a su familia.

"Tras el Covid-19 han aumentado los problemas psiquiátricos en los niños que acuden a las consultas"

Usted se ha especializado en el aparato digestivo. ¿Qué dice el estómago de un niño sobre cómo está viviendo su infancia?

El estómago de un niño refleja cómo se siente y cómo se encuentra su organismo. La alimentación es fundamental porque todo lo que ingerimos pasa por el aparato digestivo y afecta directamente a la salud del niño. Es muy importante que los pequeños mantengan hábitos propios de la dieta mediterránea como la que hacían nuestros abuelos, que cada vez se sigue menos, y recuperar productos naturales y de proximidad, los llamados kilómetro cero. Todos los cambios nutricionales tienen un gran impacto en la vida del niño y también se reflejan en la microbiota intestinal. Durante millones de años hemos convivido con microorganismos en nuestro aparato digestivo, y mantener una dieta equilibrada como la mediterránea ayuda a que la microbiota sea saludable. Además, el tubo digestivo está estrechamente relacionado con el cerebro a través del eje cerebro-intestino-microbiota, y también influye en trastornos metabólicos y en la obesidad infantil.

¿Estamos alimentando peor a las nuevas generaciones que hace 30 años?

Sí. Se están perdiendo muchos de los valores nutricionales que siempre hemos tenido. A los padres de mis pacientes les recomiendo que procuren que sus hijos coman como lo hacían sus abuelos: evitando comida rápida y aumentando el consumo de frutas, verduras, cereales, gofio —que es un excelente alimento— y pescado local. Ya sabemos qué es saludable, pero ahora la clave es inculcarlo en los niños y en sus familias, porque los hábitos de alimentación se aprenden en casa. Además, estamos viendo un aumento de enfermedades autoinmunes en la infancia, que están muy relacionadas con los cambios en la microbiota intestinal.

Luis Peña Quintana, jefe del Servicio de Gastroenterología y Nutrición en el Materno de Canarias. / Andrés Cruz

¿Son cada vez más comunes los problemas digestivos relacionados con el estrés o la ansiedad en niños?

Para los trastornos funcionales digestivos existen criterios específicos llamados de Roma. En los últimos años hemos observado un aumento de los problemas pediopsiquiátricos, y muchos niños relacionan su ansiedad y angustia con el aparato digestivo. Tras la pandemia de Covid-19, estos problemas se han intensificado. Existe una conexión muy estrecha entre el cerebro y el intestino y lo que ocurre en uno afecta al otro. La ansiedad que presentan muchos niños está relacionada con su estilo de vida, el uso excesivo de las tecnologías, la ciberviolencia y, en general, el modelo de vida actual. Por eso es tan importante que pasen más tiempo al aire libre, que se relacionen con sus padres y amigos. En el Hospital Materno Infantil nos esforzamos por restablecer la salud de estos niños no solo a nivel físico, sino también emocional y social, porque ellos son el futuro. Nuestro trabajo implica cuidar tanto al niño como a su entorno familiar.

"Lo que más preocupa hoy a los digestivos son las enfermedades inflamatorias como el Crohn o la colitis ulcerosa"

Lleva en el Materno Infantil desde el año 1984. ¿Cómo ha evolucionado la sanidad pública en Canarias en este tiempo?

La evolución del servicio ha sido realmente impresionante. Contamos con muchos medios y los avances han sido enormes, especialmente en áreas como los trasplantes. Las unidades han crecido muchísimo, tanto en instrumentos como en personal. Basta con que uno viaje a otros países para darse cuenta de la suerte que tenemos aquí. Este servicio requiere una gran inversión, pero los cambios logrados en estos años han sido extraordinarios y muy gratificantes.

¿Se puede hacer medicina de excelencia desde una isla o aún existe cierta desventaja periférica?

En Canarias se hace medicina de excelencia gracias a un equipo humano muy cualificado. Hoy en día, algunas de las muestras que se realizan aquí se envían a la Península o al extranjero para su análisis, pero lo que viaja es la muestra, no el niño, lo que facilita mucho el proceso. Desde hace años también utilizamos videoconferencias en todo el territorio para potenciar la investigación y la colaboración. Aquí hay medicina de altísimo nivel en todos los ámbitos: existen grupos extraordinarios y, como en cualquier lugar, otros más normales, pero en conjunto la calidad es muy alta. Esto también se debe a la gran formación que reciben los estudiantes en la facultad de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Ha formado a generaciones de pediatras. ¿Qué es lo que más preocupa e ilsuiona a los médicos de hoy?

La Medicina es una profesión tremendamente vocacional y requiere estar en constante formación. El trabajo de un médico influye en muchos aspectos de la vida de las personas, desde el cuidado de un familiar enfermo hasta la dedicación a un área concreta. Esto no ocurre solo en Pediatría: por ejemplo, en medicina familiar los profesionales atienden cada día a problemas muy variados. Al final, lo que más ilusión nos produce es cuidar del paciente y acompañarlo en su proceso. Siempre les digo a mis alumnos que hay que mirar al paciente a la cara, porque nos está pidiendo ayuda, y eso nos recuerda la verdadera esencia de nuestra profesión.

"Ver la sonrisa de un niño y de sus padres porque el hijo ha recuperado la salud no tiene precio y es la mejor recompensa"

¿Qué es lo que más preocupa hoy en día a los digestivos de Canarias?

La preocupación en pediatría digestiva ha cambiado con el tiempo. Cuando llegué en 1984, nos ocupábamos especialmente de pacientes celíacos, de niños con fibrosis quística y de cuadros diarreicos, problemas que hoy han mejorado. Actualmente, lo que más preocupa en el área digestiva son las enfermedades inflamatorias intestinales, que han tenido un aumento importante, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, no solo en adultos sino también en niños. Además, los problemas derivados de la obesidad severa, que generan depósitos grasos en el hígado, y los errores congénitos del metabolismo siguen siendo prioridades en nuestra atención.

¿Cuál sería el alimento que eliminaría de la dieta de un niño?

El azúcar. No se debería consumir más de 25 gramos al día, pero los niños suelen ingerir mucho más. El azúcar, que es sacarosa, está formada por glucosa y fructosa, y nuestro organismo no está preparado para absorberla en grandes cantidades.

¿Qué le enseñan los niños que no se aprenda en la facultad de medicina?

La sensibilidad. Eso es lo más que me llena del niño, el que te mire y que puedas tener una conexión con él, así como con sus padres.

Cuando no lleva la bata puesta, ¿quién es Luis Peña?

Me encanta pasar tiempo con mi familia, sobre todo con mis nietos, y también disfrutar con mis amigos. Soy bastante normal en ese sentido, y aficionado de la Unión Deportiva de Las Palmas. Me gusta la ópera, ir a conciertos, practicar deporte, salir a caminar y disfrutar de la playa. También me apasiona viajar, leer sobre medicina en mi tiempo libre y visitar Teror, mi pueblo, especialmente la casa familiar que tenemos allí.

Después de tantas consultas, ¿hay algo que aún le sorprenda?

Sí, siempre. Me impresionan los tratamientos tan eficientes que existen hoy en día, los avances científicos continuos y, desde luego, la inteligencia artificial. Ha sido un área en la que también he tenido que formarme; hago cursos sobre su uso, y considero que puede ser muy útil en la profesión, siempre que se utilice de manera adecuada.

Después de su larga trayectoria como pediatra, ¿qué le diría hoy al niño que fue y que soñaba con ser médico?

Diría que ha valido la pena, porque se es más feliz dando que recibiendo. Ver la sonrisa de un niño y de unos padres contentos porque su hijo ha recuperado la salud no tiene precio; esa es, sin duda, la mejor recompensa que uno puede recibir.