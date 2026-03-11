Malabares, plataformas y glamour: 36 aspirantes luchan por el trono en el circo de Maspalomas

Con el Centro Comercial Yumbo como telón de fondo, la purpurina bajo los focos y el ambiente festivo en cada rincón, la corte real del Carnaval de Maspalomas desfiló este miércoles por la noche para presentar a los 36 aspirantes al Trono Infantil, Gran Dama, Reina Adulta, Gala Drag y al Trono Canino. Los candidatos conocieron los puestos que ocuparán sobre el emblemático escenario del Yumbo, que durante las próximas semanas se transformará en el gran circo del carnaval. La gala estuvo conducida por el presentador canario Tomás Galván, quien conquistó a los asistentes con ritmo, humor y mucho espíritu carnavalero. Las comparsas también pusieron su sello sobre el escenario con actuaciones llenas de color.

El carnaval no se detiene y este jueves continúa la fiesta con la gala de la Gran Dama, a las 20:30 horas con seis candidatas: Ana María Martín, Inmaculada Ojeda, Carmen Santana, Margarita Araña, Enriqueta Soto y Tomasa Ojeda. La velada promete emoción y espectáculo y contará con las actuaciones de Falete y Pepe Benavente, encargados de poner a todo el público a cantar y bailar para dar la bienvenida por todo lo alto al Carnaval del Mundo del Circo, alegoría de este año en Maspalomas.

Próximos eventos en Maspalomas

El viernes será el turno de la cantera de la casa, que mostrará sus mejores fantasías sobre el escenario con la picardía y la ilusión que caracterizan a las más pequeñas. A este trono aspiran Zoe Santana, Naret Rodriguez, Anixua Garcia, Martina Ortiz, Suhayla Lisbey, Claudia López, Lara Sarminento y Marta Martín.

La novedosa gala drag de Telde se celebrará el próximo viernes después de la segunda edición del carnaval accesible

El sábado llegará la cabalgata infantil durante el día y, el domingo, una de las citas más esperadas: la Gala de la Reina, que se celebrará a las 21:00 horas con diez aspirantes: Gabriela Rodriguez, Guacimara Guedes, Norma Ruiz, Angeles Moreno, Almudena Santana, Dayanara Rodriguez, Coraima Martin, Yaneli Alonso, Estrella Jiménez y Yaiza Caracena . Las mascotas y los drag queen tendrán que esperar hasta la próxima semana, con sus galas señaladas en rojo el miércoles y el jueves. Al trono de las plataformas aspiran Hefesto, Los Turkish, Sequins, Ego, Acrux, Eiko, Yshia Taisma, Shíky, Ígnea, Ávalon, La Giovadrag y Armek.

El carnaval en otros municipios

Mientras tanto, la fiesta también continúa en otros municipios de la isla. En Telde se celebrará este jueves la divertida carrera de tacones, que comenzará a las 16:00 horas en el barrio de San Gregorio. El viernes por la tarde llegará el carnaval accesible, una cita pensada para que todas las personas puedan disfrutar de la fiesta en igualdad de condiciones. Ya por la noche tendrá lugar la esperada gala drag, en la que este año Telde aspira a coronarse como uno de los municipios con una de las galas más innovadoras del carnaval grancanario.

En Santa Lucía de Tirajana también se vive el carnaval. Los drag tomarán el escenario del sureste de la isla este viernes a las 20:30 horas. Tras el espectáculo, la fiesta continuará con la Noche Latina, que contará con la actuación del cantante Edwin Rivera.

El sábado será el turno de la gran cabalgata, que recorrerá las calles del municipio desde Sardina hasta El Doctoral, llenando el sureste de la isla de música, disfraces y ambiente carnavalero.