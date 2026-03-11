Mogán guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo

El Ayuntamiento de Mogán se ha sumado este miércoles a la conmemoración del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo con un minuto de silencio celebrado en diferentes dependencias municipales. Esta fecha fue declarado por la Comisión Europea tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que murieron 193 personas. Este 2026 se cumplen 22 años de aquellos ataques.

En el acto participaron concejales y concejalas del Gobierno local, así como empleados y empleadas públicos del Consistorio. La iniciativa se desarrolló a propuesta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y se llevó a cabo de forma simultánea en distintas instituciones.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que se encontraba en la capital grancanaria por motivos de agenda, también se sumó al homenaje guardando un minuto de silencio desde la Plaza de La Concordia.