Morales celebra "la reactivación" del Círculo Mercantil
El Cabildo impulsó la institución con una financiación de 170.000 para adaptar su sede y reforzar su rol como espacio de referencia cultural, social y profesional tras casi siglo y medio de trayectoria
LP/DLP
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha remarcado la importancia de "reactivación” del Círculo Mercantil como un acontecimiento relevante para el conjunto de la sociedad civil insular. “Ha recobrado ése espíritu emprendedor con un proceso de renovación ilusionante y estoy seguro que el futuro consolidará e incrementará esta colaboración en beneficio de nuestra capital y de nuestra isla”, subrayó.
El Cabildo de Gran Canaria contribuyó recientemente a impulsar el Círculo Mercantil con una financiación de 170.000 euros, que adaptó su sede a las actuales necesidades para reforzar su rol como espacio de referencia cultural, social y profesional tras casi siglo y medio de trayectoria.
Los trabajos, completados el pasado año, brindaron la posibilidad de ampliar la oferta de actividades culturales, artísticas, sociales, recreativas y deportivas, así como incrementar el número de personas socias y usuarias. Además, se actuó de manera especial en el parqué del salón principal, que se encontraba deteriorado por el ataque de la carcoma.
Morales hizo estas declaraciones durante el estreno de la campaña de teatro educativo de sensibilización contra el acoso escolar impulsada por el Círculo Mercantil, dirigida a más de 1.300 estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato.También estuvieron presentes la consejera insular de Cultura, Guacimara Medina, y la consejera insular de Educación y Juventud, Olaia Morán, así como la directora territorial de Educación, María del Mar Méndez, y la presidenta del Mercantil, María Victoria Pérez Nieto.
“Me parece extraordinaria la implicación de la sociedad civil y de la comunidad educativa en un tema de candente actualidad que preocupa a familias, estudiantes e instituciones”, destacó Morales justo antes de la puesta de largo de esta iniciativa.
