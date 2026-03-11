El narrador Pancho Bordón rescata historias y leyendas del sureste grancanario en el Festival de Agüimes

El narrador natural de Agüimes Pancho Bordón estuvo vinculado en sus inicios al Taller de Juglares, nacido al amparo de los cursos impulsados en el marco del Festival Internacional de Narración Oral ‘Cuenta con Agüimes’, aunque desde finales de 2018 desarrolla una intensa labor independiente. Curiosamente, será la primera vez -en sus 35 años de historia- que forme parte en solitario del programa del citado evento que dará comienzo el próximo día 17 de marzo.

En buena parte de su repertorio rescata la rica dimensión de la geografía de ese sureste que le vio nacer, tanto en su dimensión física como imaginaria, y en el que caben historias, leyendas, anécdotas, recuerdos y vivencias de lo contado y lo soñado. En las sesiones que protagonizará los días 17 (orientada a escolares en el CEIP Beñesmén), 19 en la gala conmemorativa del festival y 22, ambas previstas en el Teatro Municipal, el público podrá comprobarlo, porque Bordón optará por emplear sobre todo cuentos de elaboración propia y tradicionales mezclándolos, así como relecturas y reinterpretaciones en las que el anecdotario personal figura como fuente desde la perspectiva de la oralidad tradicional.

Ese sur olvidado y agreste que Pancho Bordón ubica entre Gando y Juan Grande, tenía vida propia hace 60 años con sus personajes y leyendas. Reconoce que al principio su repertorio estaba anclado básicamente en lo literario, pero que con el paso de los años “el paisaje y el paisanaje del sur grancanario se fue imbricando en mis cuentos y narraciones. De hecho, los lugares comunes de mis relatos, donde me siento más cómodo, es cuando hago referencia a anécdotas, leyendas, cuentos y personajes del sureste. Incluso cuando son relatos de otras culturas, trasladarlo a mi realidad se ha convertido en un elemento fundamental de mi creatividad narrativa”, sostiene Bordón.

Minusvalorar el patrimonio oral

Bordón estima que el Festival Internacional de Narración Oral ‘Cuenta con Agüimes’ ha sido “fundamental en la implantación de la narración oral y los cuentos en Canarias. A inicio de los años 90 del siglo pasado fue el lugar donde se plantó la semilla de los cuentos y la oralidad tal y como la conocemos hoy. La llegada de muchos cuenteros de diferentes lugares del mundo fue una experiencia centrífuga a la hora de difundir cómo estaba renaciendo y reinterpretándose los cuentos de manera internacional. De su ejemplo surgieron otros muchos eventos en el Archipiélago. Creo que los mayores de los éxitos de este festival ha sido su continuidad y permanencia, ser el punto de encuentro de los narradores y del público de la isla, así como erigirse como un centro de formación de futuros narradores en Gran Canaria”.

El narrador de Agüimes considera fundamental en su trayectoria la etapa en la que formó parte del Taller de Juglares, que califica de “fantástica y maravillosa en el plano artístico y personal. No existiría como narrador sin el Taller”, confiesa Pancho Bordón, cuyo viaje reconoce que se ha producido desde la misma literatura “hacia lo tradicional y hacia la oralidad en el más amplio sentido de la palabra. Creo que en Canarias desconocemos o minusvaloramos nuestro patrimonio oral (a pesar de tener excelentes investigadores en este campo), lo que contaban nuestras abuelas, tíos, vecinas, incluso el gusto que tenemos por sentarnos a contar anécdotas entre nosotros. Algunos de mis mejores relatos me los han contado personas que me decían, como te gusta todo esto, te voy a contar algo que estoy seguro que es un cuento o que tú puedes convertirlo en cuento”.

El cuentista canario no cree que haya temáticas que al público incomode cuando se sube a la tarima. “Yo no hablaría de temas, sino de actitudes ante el hecho de contar. La naturalidad, la verdad en las narraciones o en el narrador es algo que el público, de cualquier edad o condición, detecta de manera inmediata. No se trata de verosimilitud (que algo parezca verdadero, aunque sepamos que no lo es) sino de autenticidad en la manera de contarlo, en la actitud compartida de contar y escuchar”, explica. “Lo políticamente correcto en las temáticas creativas está perjudicando a los creadores que van más allá de lo habitual o que repiensan las instituciones, tradiciones, creencias o intereses con más poder social. No hablo de sentido común, que es otra cosa, sino de ese extraño filtro que censura, que solo se plantea si lo que se crea me gusta o me disgusta”, concluye Bordón.