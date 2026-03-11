La Pantera y Lucho RK, talento canario que trabaja en equipo: “El éxito del otro nos motiva a superarnos”

El anexo del Estadio de Gran Canaria se alista para recibir a dos de los artistas urbanos más prometedores: La Pantera y Lucho RK. Este concierto en casa, programado para el próximo sábado, no solo marca el regreso de ambos a su tierra, sino que también ofrece la oportunidad de mostrar cómo su música canaria ha alcanzado nuevas alturas. En esta entrevista, los artistas comparten su experiencia, las presiones de tocar en casa, y sus visiones sobre su éxito en la música y el futuro.

¿Cómo se sienten con este gran regreso a Gran Canaria, además juntos sobre el escenario?

La Pantera:

Es un cambio importante. La última vez que estuvimos aquí, cada uno fue por separado y no en un recinto tan grande. Esta vez, el regreso es diferente, tenemos mucho más que mostrar. Hace como un año que no cantábamos en la isla, así que es una sensación especial. Todos esos shows internacionales que hemos hecho, como los de Vista Alegre, los llevamos con nosotros y ahora es el momento de mostrarlo todo aquí. Estamos emocionados, pero también hay algo de nervios. Siempre hay una presión cuando juegas en casa, quieres dar lo mejor de ti ante tu gente.

Lucho RK:

Sí, definitivamente la presión está ahí. Pero la realidad es que, como dice La Pantera, contamos con el cariño de la gente aquí en la isla. Sabemos que están con nosotros y eso hace todo más fácil. La energía que nos dan en los conciertos, sobre todo en casa, es algo que nos ayuda mucho a enfrentar cualquier tipo de dificultad.

¿Qué es lo que más les preocupa de cara a este gran show? ¿Hay algo que los ponga nerviosos?

La Pantera:

La verdad es que el miedo no es tanto a quedarnos en blanco o perder una frase en mitad de la canción, eso pasa y la gente te lo cubre. Lo que más miedo da es que el equipo técnico falle, que el sonido se caiga, que no se oiga el show. Eso, más que nada, podría cortar toda la energía. Lo demás, lo podemos manejar, porque tenemos mucha experiencia y sabemos cómo reaccionar.

Lucho RK:

Exacto. Aunque a veces la presión está ahí, confiamos en nuestro equipo. Hemos preparado mucho este show, y sabemos que está pensado para grandes recintos. Pero siempre existe esa pequeña preocupación de no querer fallar. Al final, siempre queremos dar lo mejor, y sabemos que, si el público está con nosotros, todo saldrá bien.

La presión de tocar en casa siempre está, pero la energía del público nos hace sentir más fuertes

Hablemos un poco más sobre su carrera. ¿Qué tan difícil ha sido llegar hasta aquí?

Lucho RK:

No ha sido un camino fácil, la verdad. Hemos tenido que trabajar muchísimo, picar piedra. No hemos llegado de la noche a la mañana. Hay mucha gente que lleva años trabajando en la industria y no tiene la misma oportunidad que nosotros, así que tenemos que ser agradecidos por todo lo que hemos conseguido.

La Pantera:

Sí, han sido tres años y medio de muchísimo trabajo. Pero, como dice Lucho, estamos agradecidos por el momento que vivimos. Es un sueño, no siempre lo asimilamos. Hay veces que miramos atrás y decimos '¿realmente esto está pasando?'. La presión ha cambiado, antes era más dura, pero hoy en día siento que la presión es distinta, ahora es más sobre mantener lo que hemos logrado, no tanto demostrar que podemos llegar.

Que han llevado el compañerismo por bandera en este grupo de amigos es más que evidente, ¿pero en algún momento han sentido envidia o se han preguntado por qué a otro sí y ustedes no?

La Pantera:

Es inevitable, ¿sabes? Cuando ves que el otro está triunfando, a veces te surge esa pregunta: '¿por qué él sí y yo no?'. Pero lo bueno es que nunca ha sido desde un lugar de envidia o competencia negativa. Lo entendemos como una motivación, un impulso para seguir trabajando y mejorar. Es algo natural. Lo que pasa es que en lugar de ver a los demás como competencia, lo vemos como un aliciente para seguir creciendo, para dar lo mejor de nosotros mismos.

Lucho RK:

Exacto. Es más, un reto personal, como una competencia contigo mismo. Si ves que el de al lado lo está haciendo bien, te motiva a superarte, no a competir de una manera mala. Si hay algo que aprendí es que cuando uno ve el éxito de los demás, lo que debe hacer es tomarlo como inspiración, como algo que te puede empujar a dar un paso más. Al final, todos queremos ser grandes, pero eso no significa que no queramos que los demás también lo sean.

Nuestra música es un reflejo de los barrios que me formaron, me siento en casa cuando canto sobre ellos

La Pantera:

Y lo que decíamos antes, al final, si mi colega está dando el 100%, me va a beneficiar a mí también, porque el público lo va a disfrutar más. Es una competencia sana, una que nos hace mejores como artistas y como personas. Y es que, por ejemplo, yo soy el primero que, si veo que Lucho está haciendo algo increíble, voy a sentarme con él para ver qué está haciendo bien y aprender de eso. Es un equipo, no hay lugar para la envidia.

Lucho RK:

Totalmente. Hemos hablado de esto muchas veces. Si uno crece, todos crecemos. Cuando vemos a nuestros amigos triunfar, lo celebramos porque entendemos que ese éxito también es nuestro. Aquí no hay cabida para la envidia, solo para el compañerismo y el apoyo mutuo.

Con ese éxito, hay una gran responsabilidad. ¿Cómo manejan la presión, especialmente sabiendo que están influyendo en las nuevas generaciones?

Lucho RK:

Lo manejo de forma natural. Siempre he dicho lo que pienso, no intento ponerme una máscara ni cambiar mi manera de ser. Quizás me muestro más reservado con ciertos temas, pero siempre trato de ser auténtico.

La Pantera:

Yo también soy igual. No me siento presionado por lo que los demás esperen de mí. Es cierto que, a veces, uno se muestra más cauteloso, pero nunca trato de engañar o fingir lo que no soy. Y aunque ahora tengamos más responsabilidad, como artistas también tenemos una gran oportunidad de influir de forma positiva, por eso me gustaría en el futuro hacer algo que realmente marque la diferencia, como ayudar a los demás.

¿Qué tipo de proyectos les gustaría llevar a cabo en el futuro?

Lucho RK:

Me gustaría poder apoyar a otros artistas, tal vez abrir puertas para aquellos que están empezando, darles oportunidades. También creo que puedo hacer más en temas sociales. Por ejemplo, ayudar a chicos jóvenes a encontrar oportunidades en el mundo del emprendimiento o en la música.

La Pantera:

Yo también quiero involucrarme más en proyectos que ayuden. No sólo es sobre hacer música que suene bien, sino sobre dejar un legado. Ya sea apoyando a iniciativas sociales, creando espacios para los que lo necesiten o incluso siendo un referente para los más jóvenes que quieren salir adelante.

Queremos dejar un legado que inspire a las nuevas generaciones a emprender y ser auténticos

Además de la música, ¿cómo ven su compromiso con la comunidad canaria?

La Pantera:

Me identifico mucho con los barrios de la isla. Siempre he hablado de ellos en mi música porque son lo que me formó como persona. Aquí me siento en casa, y mi música es un reflejo de esa conexión con la isla. Cuando canto sobre los barrios, no es solo una referencia, es parte de quién soy.

Lucho RK:

El trato cercano y la calidez humana de nuestra gente es algo que me inspira mucho. Esa cercanía y la forma en que nos apoyamos mutuamente aquí en Canarias es algo que llevo en mi música. Es algo que define mi estilo y la forma en que quiero conectar con mi público.

¿Qué les gustaría reivindicar sobre la situación social o económica de Canarias?

La Pantera:

Creo que, en Canarias, al igual que en el resto de España, emprender es muy difícil. Sobre todo, si eres joven. El sistema no facilita las cosas. Si no tienes mucho apoyo, es muy complicado salir adelante. Yo creo que se debería poner más atención en la educación financiera y en cómo ayudar a los jóvenes a emprender.

Lucho RK:

Sí, la verdad es que lo económico es un tema que nos preocupa. Ser joven y emprender en Canarias no es fácil. Las oportunidades están ahí, pero hay que trabajar muchísimo para conseguirlas. Me gustaría que se hablara más sobre esto y que se abrieran más puertas para los jóvenes emprendedores.

Finalmente, ¿qué podemos esperar de ustedes a nivel musical a corto y largo plazo?

La Pantera:

Muchísima música. A corto plazo, venimos con mucha energía, con nuevos proyectos. A largo plazo, queremos seguir creciendo, salir de nuestro entorno y seguir llevando nuestra música más allá. Y claro, lo de Gran Canaria Arena es una meta.

Lucho RK:

Sí, la expansión es lo que viene ahora. Queremos seguir haciendo música más madura, explorar nuevos sonidos, y llevar nuestra música a más gente. La fase de expansión está en marcha.

Nuestro show es solo el comienzo de una expansión musical internacional

¿Algún artista con el que les gustaría colaborar?

La Pantera:

Me encantaría colaborar con Eladio Carrión. Me parece un artista increíble y siento que juntos podríamos hacer algo brutal.

Lucho RK:

¡Rels B!

Con esto, La Pantera y Lucho RK nos dejan claro que su carrera va más allá de la música. Están comprometidos con su gente, con la isla y con su futuro, siempre buscando nuevos caminos para compartir su éxito y expandir su influencia. Gran Canaria será testigo de un show inolvidable este sábado 14 de marzo.