Pedro Rodríguez denuncia la "desastrosa gestión" del actual grupo de gobierno en Guía

El presidente de Juntos por Guía – Primero Canarias y exalcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, ofreció una rueda de prensa este miércoles tras conocer que la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha archivado la denuncia anónima presentada en su contra en relación con la compra de la actual sede de la Oficina Municipal de Atención Ciudadana. El Ministerio Público concluyó que no existían indicios de delito y que la adquisición del inmueble se realizó conforme a la legalidad.

Con esta decisión, se cierra el proceso iniciado a raíz de una denuncia anónima interpuesta en enero de 2025 ante la Guardia Civil. Durante su intervención ante los medios, Rodríguez destacó que este archivo ratifica su inocencia, subrayando que la denuncia no solo carecía de fundamento, sino que obedecía a una "campaña injusta e inveraz" con el objetivo de dañar su imagen y la de su partido.

El exalcalde recordó lo difícil que ha sido el proceso, especialmente en un municipio pequeño donde "todos se conocen". Afirmó haber pasado meses defendiendo su honorabilidad, con la investigación de su patrimonio y cuentas, que, según indicó, ha demostrado su total limpieza de cualquier acusación. "Se confirma que siempre he actuado conforme a la legalidad", reiteró Rodríguez.

Agradeció el apoyo recibido de su familia, amigos, compañeros de partido y los vecinos que nunca dudaron de su integridad. También expresó su solidaridad con los profesionales y funcionarios públicos que fueron injustamente implicados en la denuncia.

Rodríguez aprovechó la ocasión para hacer referencia a la situación política actual en el Ayuntamiento de Santa María de Guía, tras la moción de censura que le arrebató la alcaldía a Juntos por Guía, a pesar de que este partido había obtenido el 37,5% de los votos en las elecciones municipales de 2023, superando ampliamente a la segunda fuerza política. Sin embargo, Rodríguez indicó que no está interesado en investigar a los posibles responsables de la denuncia, sino en "seguir trabajando con responsabilidad" para el bienestar del municipio.

En cuanto a la gestión del actual equipo de gobierno, que incluye al PSOE, PP, Coalición Canaria y Ahora Guía, Rodríguez señaló que el Ayuntamiento acaba de recibir un requerimiento por parte de la Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, instando a la entrega de ocho expedientes solicitados en agosto de 2025. Además, citó las declaraciones de la interventora municipal en el último pleno, quien señaló que el Ayuntamiento se encuentra en una "parada técnica" debido a la acumulación de facturas no tramitadas.

El exalcalde también denunció la falta de fiscalización en la actual gestión municipal, resaltando que, en 2025, el actual alcalde levantó 120 reparos de legalidad, mientras que durante los 14 años de su mandato solo se produjo uno, lo que generó críticas por parte de la oposición en su momento.

Rodríguez concluyó su intervención destacando que el grupo de gobierno actual está gestionando los presupuestos aprobados por Juntos por Guía, los cuales han sido prorrogados desde 2024. Según indicó, esta prórroga ha dejado al Ayuntamiento sin recursos para inversión propia, limitándose a ejecutar proyectos iniciados durante su mandato. En este sentido, Rodríguez criticó a la actual administración por no generar nuevas iniciativas.

A pesar de la situación que atraviesa el Ayuntamiento, Rodríguez manifestó su confianza en el futuro del municipio y reafirmó su compromiso con los vecinos. "Vamos a seguir trabajando por nuestro pueblo con responsabilidad", concluyó.