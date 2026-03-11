El PP critica que el Cabildo de Gran Canaria no construye vivienda pública desde hace once años

"Tras casi once años de gobierno no se ha construido ni una sola promoción pública", ha criticado el Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria, que reprocha al ejecutivo insular de NC y PSOE de carecer de respuesta al problema de acceso a la vivienda. Los consejeros Miguel Jorge Blanco y Pepa Luzardo han visitado esta semana "la única actuación en marcha": los terrenos de las obras de las 63 viviendas de El Secadero, en la capital, y sostienen que "al ritmo actual, pasará el verano y los trabajos no habrán concluido en la fecha prevista".

En un comunicado, el Grupo Popular recuerda que este proyecto está financiado en un 26% con fondos Next Generation y encadena retrasos. El comienzo de las obras se fijó inicialmente para principios de 2024, pero no fue hasta abril de 2025 cuando se puso la primera piedra. Con un un plazo de ejecución de 16 meses, la formación prevé que no se cumplirá

Además, reprocha que este año solo se destinen 100.000 euros de los 39,6 millones de inversión previsto para las 240 viviendas públicas anunciadas por el consejero de Vivienda, Augusto Hidalgo, en el barrio capitalino de Las Torres, junto al centro comercial Las Ramblas. En este sentido, recuerda que el suelo donde está previsto levantar las viviendas está reservado para uso religioso y deportivo, por lo que será necesario un cambio en el Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria "que casi con total seguridad retrasará el inicio de las obras, fijado para el próximo año".

El Grupo Popular también señala las 25 viviendas previstas en Santa Lucía de Tirajana, las 32 previstas en Gáldar y las 45 en Santa María de Guía, cuya construcción ni siquiera se ha iniciado, así como por la fecha de finalización de las 16 viviendas colaborativas que se están edificando en Valleseco y que, según Augusto Hidalgo, se iban a entregar el pasado otoño.

Solicitud de comparecencia

Por todo ello, el PP ha solicitado la comparecencia la próxima semana en Comisión de Pleno de la directora gerente del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, Lourdes Armas, que está a punto de cumplir un año en el cargo. Durante la sesión preguntará sobre el estado de las actuaciones anunciadas para la construcción de 421 casas públicas de alquiler asequible en diferentes municipios de la Isla, así como los motivos del retraso que acumulan los diferentes proyectos.

También planteará la necesidad de "darle un giro total a la política de vivienda del Cabildo de Gran Canaria". En concreto, propone impulsar un verdadero plan para la adquisición de suelo y construcción de vivienda pública en todos los municipios de la isla, así como el fomento de la colaboración público-privada y la puesta en marcha de ayudas al alquiler para jóvenes y familias vulnerables.

Por último, cabe recordar que el Presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para el presente ejercicio asciende a 9,2 millones de euros de un montante global de 1.055,4 millones, apenas un 0,8% del total, una cantidad que para el PP resulta "irrisoria" y "demuestra que la política de vivienda no es una prioridad para el gobierno de NC y PSOE".