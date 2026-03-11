Procesión, rondas y festival folclórico: así vivirá Gáldar las fiestas de La Encarnación

Gáldar vivirá del 18 al 28 de marzo una nueva edición de las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Encarnación, con la esperada bajada de la virgen de La Vega como acto central. La jornada grande será el sábado 21 de marzo, cuando la histórica imagen recorrerá las calles hasta las Huertas del Rey acompañada por la agrupación musical Facaracas, mientras vecinos y visitantes disfrutan de buñuelos y dulces tradicionales, regocijos, izada de bandera, canto de coplas y comida vecinal. La celebración se completará con el VII Festival Folclórico Aires del Norte Gáldar, que reunirá a agrupaciones locales en un espectáculo de música y baile.

Las festividades arrancarán el miércoles 18 de marzo con la conferencia Juan Borges Linares, un galdense con alma universal, impartida por Antonio María González Padrón en el Museo de Agáldar de Historia de la Ciudad. El jueves 19, el aula magna de la Casa Cachazo y Verde de Aguilar acogerá la XXIX tertulia Pedro de Vega el Rey, un homenaje al científico galdense Moreno Díaz con la participación de Juana Moreno Molina, Alexis Quesada Arencibia y Javier Cabrera Cabrera. El viernes 20 de marzo, a las 18:00 horas, se inaugurará la exposición SanFirAga del pintor Felipe Juan, con obras dedicadas a Santa Brígida, Firgas y Agaete, y a las 21:00 horas las Rondas de la virgen de La Vega recorrerán la ciudad acompañadas por la agrupación Los Cebolleros, con reconocimiento a Gema Mendoza Suárez y tenderete de acogida vecinal.

Otros espectáculos

El sábado 21, además de los actos tradicionales, se celebrará a las 18:00 horas en el Museo de Agáldar la conferencia Arqueología, ¿Qué nos falta por describir?” a cargo de Lidia García Merenciano, ofreciendo un completo programa cultural. Para cerrar las fiestas, los días 27 y 28 de marzo el Teatro Consistorial acogerá el espectáculo Revelora de Clapso Producciones, basado en la obra de Pepe Dámaso y Celso Martín de Guzmán, que combina teatro, danza y artes visuales, con entradas disponibles en la web del Ayuntamiento.