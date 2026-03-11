Uno de los restaurantes más famoso de Gran Canaria se encuentra en este municipio: auténtica cocina canaria a precios económicos

En Gran Canaria, más concretamente en el paseo del Muelle de la aldea de San Nicolás se encuentra el Restaurante Grill Luis que se ha convertido en una parada obligatoria para todos los que visten a isla y busquen disfrutar de la auténtica cocina canaria.

Los creadores de contenido @viajandocontanda han visitado recientemente el establecimiento y no han dudado en compartir su gratificante experiencia con sus seguidores. "Este restaurante es más famoso que el gofio", aseguran.

Cocina canaria

Los tiktokers se decantaron por diferentes platos del local en el que puedes disfrutar de pescado de calidad en la zona. Empezaron por el queso frito acompañado de mermelada, un plato que prueben en cada establecimiento que visitan. Continuaron con el que dicen que es uno de los mejores gofios escaldados y "está increíble".

Pasando a platos principales, en el restaurante puedes encontrar paella para una persona y ropa viaja de pulpo, normalmente con carne pero algunos establecimientos que trabajan con pescado la sirven con pulpo. "Este restaurante para nuestros es referente en el municipio La Aldea", afirman.

Como broche final, se decantaron por el flan de coco, que fue una gran elección para cerrar una comida exquisita.

Buen servicio

Las reseñas destacan la excelencia del servicio y el trato amable y familiar de los trabajadores. Se trata de un restaurante sencillo, sin grandes lujos, que destaca por ser un establecimiento familiar en la zona y ofrecer cocina tradicional canaria.

El precio final de la comida fue de 37 euros, lo que muestra que el local ofrece una buena elación calidad-precio.

Horario y ubicación

Restaurante Grill Luis se encuentra en el Paseo del Muelle, 8 en La Aldea de San Nicolás. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y explica por qué es uno de los restaurantes más famosos de la isla.

Abre todos los días para servicio de comidas en horario de 12:00 a 17:30 horas, mientras que los miércoles y jueves el establecimiento permanece cerrado pro descanso del personal.