Santa Lucía de Tirajana investiga la soledad no deseada en adolescentes con un estudio pionero en Canarias

Un equipo profesional multidisciplinar trabajará con cerca de trescientos jóvenes en el proyecto habrá un trabajo en red de personal municipal, centros educativos, centros de salud y diferentes colectivos con el objetivo de impulsar una investigación participativa pionera en Canarias sobre el impacto de la soledad no deseada en adolescentes. Este proyecto, que promueve la concejalía de Infancia y Familia, cuenta con la colaboración de la asociación Trib-Arte, con más de 12 años en el campo de la intervención social con la participación de profesionales de diferentes ámbitos.

Tras un primer análisis sobre la situación actual del colectivo de adolescentes y jóvenes de entre 13 y 24 años se detectaron datos clave que han servido para impulsar las líneas de trabajo y los focos en los que desplegar la estrategia. La educadora social y coordinadora del proyecto, Maite Martín, explicó que “1 de cada 4 jóvenes ha pensado alguna vez en el suicidio y casi el 50% considera la salud mental como su principal preocupación”.

El concejal del área, Saúl Goyes, destacó el valor de incluir dentro de los grupos de estudio a adolescentes como anfitriones. La concejalía de Infancia y Familia de Santa Lucía de Tirajana junto con Trib-Arte y diversos agentes sociales están reuniendo a un grupo de jóvenes que serán formados para que sean quienes ayuden a definir los conceptos, "le den su lenguaje y visión al estudio”, explicó Goyes.

Trabajo "de igual a igual"

La idea es que los adolescentes no solo sean protagonistas del estudio sino del enfoque, lo que permitirá una respuesta mucho más certera tanto para el análisis de su realidad como de sus necesidades. “Así, cuando se realicen las encuestas, entrevistas y grupos de discusión se realizará como si fuera de igual a igual”, añadió el concejal de Infancia y Familia.

Este proyecto, denominado ‘Laboratorio adolescente sobre soledad no deseada’, pretende alcanzar a unos 300 jóvenes del municipio y servirá para impulsar estrategias de acción concretas que permitan paliar los preocupantes datos de baja autoestima y problemas de salud mental en adolescentes.

“Queremos invertir en las futuras generaciones. Los datos son alarmantes y desde la administración pública debemos conocer a fondo los desencadenantes de esta soledad no deseada y luchar contra ella. Todo esto se enmarca dentro de distintos proyectos que tenemos en marcha desde la concejalía con la estrategia Santa Lucía T-Cuida", afirmó Saúl Goyes. Esta iniciativa coincide con el arranque del Marco Estratégico Estatal de Soledades 2026-2030 impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.