La sede de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas se rehabilita para contar 500 años de historia

Hay edificios que no solo ocupan una calle, sino que explican una ciudad. La sede de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, en pleno casco de Arucas, pertenece a esa categoría: no es únicamente un inmueble histórico en obras, sino una pieza desde la que se puede leer buena parte de la historia agrícola, social y urbana del norte de Gran Canaria. Ahora, más de un siglo después de su construcción, el edificio afronta una rehabilitación financiada por el Cabildo de Gran Canaria con 207.494 euros que permitirá atajar humedades, restaurar fachadas y cúpulas, reparar el lucernario y renovar una instalación eléctrica que llevaba más de 70 años sin actualizarse. Los trabajos ya han comenzado, aunque las lluvias de las últimas semanas podrían alargar su finalización hasta mayo o julio.

La institución, con orígenes que se remontan al siglo XVI y referencias documentales desde 1545, figura entre las heredades de aguas más antiguas y emblemáticas de Canarias. Durante siglos organizó el reparto del agua en Arucas y Firgas, construyó acequias, canales y cantoneras y ayudó a sostener una economía agraria sin la que no se entendería ni el paisaje ni el crecimiento del municipio. La propia documentación patrimonial recuerda que la dula de reparto era de 31 días y que el sistema llegaba a articularse en 18 cantoneras, con 24 bocas cada una, una ingeniería del agua que convirtió la gestión del recurso en una auténtica arquitectura del territorio.

El objetivo del proyecto es que, una vez rehabilitado, el inmueble gane presencia como enclave cultural y también como parada natural dentro del circuito peatonal y turístico del casco de Arucas, junto a la destilería, la iglesia, el parque y el resto de espacios emblemáticos del entorno. La operación, por tanto, tiene tanto restauración patrimonial como restitución simbólica: devolver al edificio su papel central en un lugar donde, en buena medida, todo empezó alrededor del agua.

