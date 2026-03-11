Más de treinta alumnos participan en las Olimpiadas de Orientación Escolar de Mogán

Una treintena de alumnos y alumnas de 3º y 4º de Primaria participan en las Terceras Olimpiadas de Orientación Escolar de Mogán, unas jornadas celebradas en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva. Las jornadas estuvieron organizadas por las concejalías de Educación y Eventos Deportivos han organizado, en colaboración con el ciclo formativo de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (TEGU) del IES Arguineguín-Lidia Pulido. Todos los menores de estos niveles educativos disfrutaron también de jornadas de orientación en sus respectivos centros educativos con el profesorado de Educación Física y el TEGU.

El alumnado que participó fueron los equipos vencedores de la liga interna de orientación celebrada previamente en los centros educativos, tanto de 3º como de 4º de Primaria. Organizados en parejas, en la prueba contaban con un mapa del recinto, cuya zona de aparcamiento permaneció cerrada para garantizar en todo momento la seguridad. Según explica el Consistorio, el objetivo era analizar e interpretarlo para encontrar las diferentes balizas, que debían sellar cada vez que lograban dar con ellas. Al concluir, cada uno de los participantes recibió una medalla y las parejas, tanto de 3º como de 4º de Primaria, que lograron los tres mejores tiempos recibieron un trofeo.

«Agradecemos a todo el profesorado su participación en este proyecto. Creemos que es muy importante porque también acercamos a los más pequeños a este deporte, que por lo general no forma parte de su día a día» dijo la edil de Educación, Emily Quintana, que junto al concejal de Eventos Deportivos, Luis Becerra, hizo especial mención al coordinador del TEGU del IES Arguineguín-Lidia Pulido.