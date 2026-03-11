Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate Estado de la NacionalidadEstación de San TelmoHéctor AlemánTiempo AEMET CanariasAccidente GuíaEuromillones en Las PalmasDesahucio en LPGC
instagramlinkedin

Mogán

Más de treinta alumnos participan en las Olimpiadas de Orientación Escolar de Mogán

Las jornadas tuvieron lugar en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva

Terceras olimpiadas de Orientación Escolar de Mogán.

Terceras olimpiadas de Orientación Escolar de Mogán. / LP/DLP

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Una treintena de alumnos y alumnas de 3º y 4º de Primaria participan en las Terceras Olimpiadas de Orientación Escolar de Mogán, unas jornadas celebradas en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva. Las jornadas estuvieron organizadas por las concejalías de Educación y Eventos Deportivos han organizado, en colaboración con el ciclo formativo de Técnico en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (TEGU) del IES Arguineguín-Lidia Pulido. Todos los menores de estos niveles educativos disfrutaron también de jornadas de orientación en sus respectivos centros educativos con el profesorado de Educación Física y el TEGU.

El alumnado que participó fueron los equipos vencedores de la liga interna de orientación celebrada previamente en los centros educativos, tanto de 3º como de 4º de Primaria. Organizados en parejas, en la prueba contaban con un mapa del recinto, cuya zona de aparcamiento permaneció cerrada para garantizar en todo momento la seguridad. Según explica el Consistorio, el objetivo era analizar e interpretarlo para encontrar las diferentes balizas, que debían sellar cada vez que lograban dar con ellas. Al concluir, cada uno de los participantes recibió una medalla y las parejas, tanto de 3º como de 4º de Primaria, que lograron los tres mejores tiempos recibieron un trofeo.

Noticias relacionadas y más

«Agradecemos a todo el profesorado su participación en este proyecto. Creemos que es muy importante porque también acercamos a los más pequeños a este deporte, que por lo general no forma parte de su día a día» dijo la edil de Educación, Emily Quintana, que junto al concejal de Eventos Deportivos, Luis Becerra, hizo especial mención al coordinador del TEGU del IES Arguineguín-Lidia Pulido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
  2. La tienda de Faina, una venta para cien vecinos y cientos de ciclistas en Gran Canaria
  3. ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
  4. La despedida del Aeroclub: «Sin todos ustedes, estos años no habrían sido posibles»
  5. Un juez indaga si dos empresarios de Telde sustrajeron millones a su compañía para lucrarse
  6. Un vídeo muestra la tensa discusión en una guagua de Gran Canaria: insultos homófobos y amenazas de agresión
  7. Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas
  8. Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo

Más de treinta alumnos participan en las Olimpiadas de Orientación Escolar de Mogán

Más de treinta alumnos participan en las Olimpiadas de Orientación Escolar de Mogán

Conciertos, talleres y timple: Santa María de Guía celebra el XXXI Encuentro Internacional de Guitarra

Conciertos, talleres y timple: Santa María de Guía celebra el XXXI Encuentro Internacional de Guitarra

La carretera de Gran Canaria que será diez metros más ancha y segura: estará lista para 2027

La carretera de Gran Canaria que será diez metros más ancha y segura: estará lista para 2027

La Heredad de Aguas de Arucas y Firgas restaura su edificio de 1912 para impulsar el patrimonio de Gran Canaria

Morales celebra "la reactivación" del Círculo Mercantil

Morales celebra "la reactivación" del Círculo Mercantil

Pancho Bordón, cuentista canario: “En Canarias minusvaloramos nuestro patrimonio oral, lo que contaban nuestras abuelas”

Pancho Bordón, cuentista canario: “En Canarias minusvaloramos nuestro patrimonio oral, lo que contaban nuestras abuelas”

Luis Peña, Hijo Predilecto por el Cabildo de Gran Canaria: "En Canarias se hace medicina de excelencia gracias al compromiso del equipo humano"

Luis Peña, Hijo Predilecto por el Cabildo de Gran Canaria: "En Canarias se hace medicina de excelencia gracias al compromiso del equipo humano"

El PP critica que el Cabildo de Gran Canaria no construye vivienda pública desde hace once años

El PP critica que el Cabildo de Gran Canaria no construye vivienda pública desde hace once años
Tracking Pixel Contents