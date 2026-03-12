La ampliación de la Escuela Infantil de Arguineguín y un Centro de Día, entre los nuevos proyectos de Mogán

El Ayuntamiento de Mogán impulsa cuatro nuevas actuaciones en el municipio por un valor de 10,93 millones de euros. Entre ellas, figura la construcción del Centro de Día en Playa de Mogán, la ampliación de la Escuela Infantil de Arguineguín, la renovación del viario del barrio pesquero de la misma localidad y la instalación techado y nuevo pavimento en la cancha del casco histórico. La Junta de Gobierno aprobó este miércoles cuatro nuevos proyectos que se suman a las recientes licitaciones para la construcción de un edificio de 23 viviendas de VPO y el asfaltado de las calles en Arguineguín.

Entre las iniciativas, destaca la ampliación de la Escuela Infantil Mª Jesús Rodríguez ‘Ositos’, de Arguineguín, mediante la construcción de un nuevo bloque educativo de dos plantas. Elproyectoo cuanta con un presupuesto base de 1.344.117, euros. En la misma zona y por valor de 2.679.763 euros, el Consistorio llevará a cabo la renovación de las calles del barrio Marinero, concretamente las ubicadas en torno a la plaza de Los Túnidos y sus aledaños, interviniendo tanto los servicios básicos como en la instalación de nuevo mobiliario y pavimento. Ambas forman parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) del Consistorio moganero y están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional para España FEDER 2021-2027.

Fachada de la Escuela Infantil de Arguineguín. / LP/DLP

Centro de Día en Playa de Mogán para atender a 30 personas

Otra de las actuaciones aprobadas es la construcción del Centro de Día en Playa de Mogán mediante la ampliación de una planta del actual Centro Sociocultural Los Marineros. Tendrá una superficie útil aproximada de 541 metros cuadrados y permitirá atender a unas 30 personas. Con un presupuesto de 1.800.000 euros, se financia en su totalidad con una subvención de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.

Por último, se licita por 1.215.950 euros con cargo al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria, el contrato para la ejecución de la cubierta de la cancha deportiva del casco de Mogán. Esta contará con una estructura metálica y fachada abierta al exterior que permitirá mantener un espacio abierto. Además, se instalará un pavimento preparado para diferentes disciplinas deportivas, entre estas el patinaje artístico.

Según explica el Consistorio, las actuaciones ya están disponibles en la Plataforma de Contratación del Sector Público para que las empresas interesas puedan presentar sus ofertas. Está previsto que las adjudicaciones se formalicen durante el mes de abril y que las obras puedan iniciarse a lo largo de mayo y junio.