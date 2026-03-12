Arucas lanza 'Legado en piedra', el primer libro que recoge la historia de sus calles y la memoria de sus mayores

Arucas ya tiene su callejero histórico en forma de libro. Legado en piedra. Callejero del centro histórico de Arucas recoge los nombres de sus calles y la historia que esconden, contada también por las voces de los mayores del municipio. La obra, elaborada por el historiador y documentalista Iván Rodríguez, permite conocer no solo los nombres, sino también las costumbres y usos tradicionales de cada vía, como 'el paseo' por la calle León y Castillo hasta la Heredad.

El libro no es un callejero al uso: se nutre de los testimonios del colectivo Labrantes de la palabra, que lleva 25 años recopilando y difundiendo la historia viva de Arucas a través de sus mayores. Gracias a esta perspectiva, los lectores pueden conocer la evolución del municipio desde la mirada de quienes lo vivieron. El catedrático de Geografía Humana de la ULPGC, Ramón Díaz Hernández, encargado del prólogo, destacó la importancia de la publicación para cubrir una demanda de la ciudadanía y poner en valor la memoria histórica local.

Los ejemplares en centros escolares

Los ejemplares estarán disponibles en centros escolares y podrán consultarse también en el portal municipal y en las publicaciones digitales de la Biblioteca. En el acto de presentación, el insitituto Santiago Santana de Arucas presentó además el proyecto Merezco una calle, que propone nombrar nuevas calles en homenaje a mujeres de diferentes ámbitos, corrigiendo la histórica disparidad con los nombres de hombres en el municipio.

La iniciativa es fruto del trabajo conjunto de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arucas, la Biblioteca Municipal y cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través del proyecto Arucas en Acción.