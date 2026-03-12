El Cabildo inaugura en la Casa de Colón la exposición 'Fachico 100 años: sensibilidad y sentido común', dedicada a uno de los grandes fotógrafos de Canarias

El Cabildo de Gran Canaria inauguró este jueves en la Casa de Colón la exposición 'Fachico 100 años: sensibilidad y sentido común', una muestra dedicada al fotógrafo Francisco Rojas Fariña, Fachico (1926-2007), considerado una de las figuras fundamentales de la fotografía en Canarias. La exposición conmemora el centenario de su nacimiento a través de una selección de más de un centenar de imágenes tomadas principalmente en las décadas de 1960 y 1970.

La inauguración contó con la presencia de la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, y familiares del fotógrafo, entre ellos Ana Rojas, así como representantes del equipo comisarial y del ámbito cultural de la isla.

La muestra ha sido promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través de FEDAC con la colaboración de la Casa de Colón, y está comisariada por Axioma, Laboratorio de mediación artística, integrado por Gemma Medina y Odesa Hatchuel.

Durante el acto, la consejera destacó el valor del legado de Fachico como documento histórico y cultural del Archipiélago. "Fachico fue un testigo privilegiado de la transformación de Canarias en la segunda mitad del siglo XX. Su mirada nos permite comprender cómo cambiaron nuestras ciudades, nuestros paisajes y nuestra forma de vivir", señaló Minerva Alonso.

Un archivo clave para comprender la historia reciente de Canarias

Francisco Rojas Fariña, conocido como Fachico, nació en Santa Cruz de Tenerife en 1926 y desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional en Gran Canaria. Su obra constituye un testimonio visual imprescindible para comprender los cambios sociales, económicos y culturales que vivieron las Islas durante el proceso de modernización del siglo XX.

Pionero también en el uso del audiovisual en Canarias, su trabajo se caracterizó por una mirada atenta a los procesos de transformación del territorio, desde la vida rural y los oficios tradicionales hasta la expansión urbana, el turismo o los nuevos modos de vida que surgieron en el Archipiélago durante las décadas del desarrollismo.

El archivo fotográfico de Fachico reúne más de 250.000 registros en distintos soportes y constituye uno de los fondos documentales más relevantes para el estudio de la historia reciente de Canarias.

Tras el fallecimiento del fotógrafo en 2007, su familia —en colaboración con la asociación cultural Axioma— asumió inicialmente la conservación del archivo. Desde 2018, el Cabildo de Gran Canaria, a través del Archivo de Fotografía Histórica de Canarias de FEDAC, custodia este patrimonio con el compromiso de conservarlo, digitalizarlo y difundirlo.

Fruto de ese trabajo, más de 180.000 fotografías han sido ya digitalizadas, muchas de ellas accesibles públicamente a través del portal del Archivo de Fotografía Histórica de Canarias.

Una mirada a la transformación del Archipiélago

La exposición «Fachico 100 años: sensibilidad y sentido común» propone un recorrido por la obra del fotógrafo a través de imágenes que capturan el tránsito entre la tradición y la modernidad en las Islas.

Sus fotografías documentan tanto la persistencia de la vida rural y las costumbres populares como la aparición de nuevas formas de ocio, urbanismo y actividad económica asociadas al turismo y al crecimiento de las ciudades.

"Con esta exposición queremos reconocer la importancia de su obra y acercar a la ciudadanía un archivo visual que forma parte de nuestra memoria colectiva", añadió la consejera.

Noticias relacionadas

La muestra permanecerá abierta al público del 12 de marzo al 3 de mayo y se enmarca en el compromiso del Cabildo de Gran Canaria, a través de FEDAC, de preservar, investigar y difundir el patrimonio cultural y documental del Archipiélago.