El Cabildo reconoce a 19 referentes de la sociedad grancanaria con un homenaje a Manolo Millares

El Cabildo de Gran Canaria celebra este viernes su tradicional acto de Honores y Distinciones, una gala institucional que reconoce la trayectoria y la contribución de personalidades y entidades que han destacado en distintos ámbitos de la vida social, científica, cultural, económica o deportiva de la isla. La ceremonia, que conmemora la constitución del primer gobierno insular en 1913, cuenta como novedad en esta edición una escenografía inspirada en la figura de Manolo Millares, diseñada por el escenógrafo Alberto Trujillo, como homenaje al artista en el año en que se conmemora el centenario de su nacimiento.

La ceremonia, que se celebra en el Auditorio Alfredo Kraus, se ha consolidado como uno de los eventos institucionales más relevantes del calendario insular. Durante el acto estarán presentes las personalidades distinguidas, a excepción de la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Fancesca Albanesa, en cuyo lugar acude Pedro Arrojo, relator especial sobre los derechos humanos, el agua potable y el saneamiento, para recoger su premio Roque Nublo en solidaridad internacional. Y sobre el escenario estarán el presidente, los vicepresidentes y los portavoces de los distintos grupos políticos del Cabildo. En nombre de los distinguidos intervendrá Luis Peña, uno de los Hijos Predilectos de esta edición, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y referente en salud infantil en Canarias. Y antes de la finalización del acto, tendrá lugar el acto musical Cartas a Néstor, a cargo de los tenores Besay Pérez e Iván Quintana.

Los galardonados

En esta edición, el Cabildo distingue a 19 personas y entidades que, desde distintos ámbitos, han contribuido a mejorar la isla y a incrementar el bienestar de sus habitantes. Entre los reconocimientos se encuentran los títulos de Hijos Predilectos, Hijos Adoptivos y los premios Can de las Artes y de las Ciencias, además de los Roque Nublo en sus distintas categorías.

Entre los Hijos Predilectos además de Quintana, figura el periodista Juan Francisco Fonte, cronista de la información marítima y portuaria durante más de seis décadas. El título de Hija Adoptiva recae en la activista vecinal María de los Ángeles Sánchez, afincada en la isla desde hace medio siglo.

En el ámbito cultural, el Can de las Artes distingue al cineasta Félix Sabroso y al escultor Félix José Reyes, mientras que el Can de las Ciencias reconoce al Centro Espacial de Canarias (INTA) y al oceanógrafo Alonso Hernández, profesor de la ULPGC y experto en la Corriente de Canarias.

Los premios Roque Nublo distinguen en el ámbito social a Down Las Palmas y Grupo Envera; en el económico a Asociación de Consignatarios y Estibadores de Las Palmas y a la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas; en el deportivo al entrenador Sergio Miguel Camarero y a la Federación de Vela Latina Canaria de Botes; en el folclórico a la artesana Blanca Rosa Sosa y a la Asociación La Salle del Auto de los Reyes Magos de Agüimes; y en el turístico a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas y a la carrera The North Face Transgrancanaria. En solidaridad internacional se reconoce a Josefa Milán (Fefina) y a Francesca Albanese, relatora especial de la Naciones Unidas para los Territorios Palestinos.

Celebración del origen

La entrega de Honores y Distinciones se enmarca en la conmemoración de los 113 años de la constitución del primer gobierno del Cabildo de Gran Canaria, un domingo 16 de marzo de 1913 en el salón Dorado de las casas Consistoriales de la Plaza de Santa Ana, en Vegueta. La institución había sido consolidada en julio de 1912 con la aprobación en las Cortes españolas de la nueva reorganización administrativa del Archipiélago durante el Gobierno presidido por el liberal José Canalejas y el reinado de Alfonso XIII, en el marco de la Restauración borbónica.

Aunque el término remite históricamente a las corporaciones municipales surgidas tras la conquista de Canarias y en América en la Edad Moderna, los cabildos constituidos en el siglo XX constituyen una fórmula administrativa distinta y singular dentro de la organización territorial española, concebida exclusivamente para el archipiélago canario.

La creación de órganos administrativos propios respondió a una reivindicación política y social en las islas para gestionar sus recursos y decisiones. Uno de los principales impulsores fue el abogado majorero Manuel Velázquez Cabrera, nacido en Tascamita, Fuerteventura, quien promovió el Plebiscito de las Islas Menores en 1910 para reclamar un modelo administrativo que redujera el doble centralismo existente: el del Estado y el de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que hasta 1927 concentraba la única capitalidad provincial de Canarias.

El nuevo órgano estaba capacitado para gestionar los principales servicios de la isla y dotarse de una hacienda propia que permitiera financiar su actividad. Entre sus primeras competencias figuraron la promoción de establecimientos de beneficencia y asistencia sanitaria, como el Hospital de San Martín, cuya gestión asumió poco después de constituirse la corporación, así como actuaciones en obras públicas, infraestructuras hidráulicas y riegos.

Tras la Constitución de 1978

El Cabildo de Gran Canaria atravesó etapas históricas muy distintas, desde la Restauración hasta la Segunda República Española y la dictadura de Francisco Franco. La llegada de la democracia y la aprobación de la Constitución Española de 1978 supusieron un punto de inflexión para estas corporaciones.

Con el desarrollo del Estado autonómico, los cabildos ampliaron notablemente sus competencias. Hoy gestionan áreas clave como la ordenación territorial, el turismo, el medio ambiente, las emergencias, la cultura y los museos, el deporte, la industria y el comercio, además de infraestructuras estratégicas como carreteras, vivienda, transporte público o política hidráulica. También administran determinados impuestos y tasas, lo que les permite manejar presupuestos que en el caso de Gran Canaria rondan actualmente los mil millones de euros anuales.

Desde 1941, la sede del Cabildo de Gran Canaria se encuentra en la Casa Palacio de la calle Bravo Murillo, un edificio emblemático proyectado por el arquitecto Miguel Martín-Fernández de la Torre. Antes de fijar allí su sede, la institución pasó por varios emplazamientos cada vez más amplios en Las Palmas de Gran Canaria, desde dependencias del Ayuntamiento capitalino hasta locales en las calles Espíritu Santo, Canalejas, Luis Millares, Juan de Quesada y Triana. El traslado definitivo a la Casa Palacio culminó ese proceso y consolidó el edificio como el corazón administrativo de la institución insular.