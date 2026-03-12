Santa Brígida
Cierre del aparcamiento de Hoya Viciosa en San Mateo: una decisión judicial obliga al Ayuntamiento a suspender su uso
El juez ordena la clausura del parking tras una sentencia que cuestiona el uso de los terrenos por parte del Consistorio
El ir y venir de coches en el aparcamiento de Hoya Viciosa de San Mateo podría cambiar. El juez Alfonso Silos López, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Las Palmas, ha ordenado el cierre del parking tras un auto del 3 de marzo que corrige parcialmente un fallo anterior.
El conflicto no es nuevo. En enero, el mismo tribunal permitió al Ayuntamiento mantener abierto el aparcamiento, una decisión que no convenció a los propietarios del terreno. Según ellos, se estaba vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva y el Consistorio estaba utilizando los terrenos de forma contraria a lo acordado.
Ahora, el juez les da parcialmente la razón. Toda actividad en la zona deberá limitarse estrictamente a lo necesario para cumplir la sentencia de 2023, que exigió al Ayuntamiento ejecutar el Plan Parcial SUSO-Hoya Viciosa y poner en marcha el proyecto de urbanización aprobado. En su auto, Silos López hace un repaso histórico de las resoluciones anteriores y recordó que ya se había rechazado en varias ocasiones el uso de estos terrenos como aparcamiento.
