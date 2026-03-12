'Que comience la partida', una obra para prevenir las ciberviolencias machistas entre la juventud

Las aulas también son espacios para combatir las violencias machistas. Muestra de ello es el trabajo de la investigadora y artista, Nira Santana, que presentó en Mogán la obra Que comience la partida con el objetivo de prevenir las ciberviolencias que se producen en el mundo de los videojuegos. A través de un formato dinámico, el espectáculo invita a identificar, cuestionar y reflexionar sobre conductas normalizadas que perpetúan desigualdades y violencias de género.

En el marco del programa de actividades para conmemorar el 8M organizado por la Concejalía de Igualdad, alumnado de ESO del CEO Mogán, CEO Motor Grande e IES Arguineguín-Lidia Pulido participó activamente en las jornadas en El Centro Polivalente de Arguineguín, donde compartieron reflexiones y plantearon preguntas sobre las situaciones abordadas.

Las concelajas Emily Quintana y Minerva Oliva durante la presentación de 'Que comience la partida'. / LP/DLP

Se trata de una iniciativa impulsada por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias dentro del proyecto ‘Jóvenes por la Igualdad’, financiado por el Pacto de Estado de Estado, que ha llegado al municipio de Mogán con la colaboración del Ayuntamiento.

La concejala Igualdad, Minerva Oliva, y la concejala de Educación y Juventud, Emily Quintana, dieron la bienvenida al alumnado y destacaron la importancia de acercar este tipo de iniciativas a los y las jóvenes del municipio, especialmente para los que la socialización digital forma parte esencial del día a día.