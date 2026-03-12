Dátiles, harira y té: así celebran la comunidad musulmana de Gran Canaria y autoridades el iftar del Ramadán en Maspalomas

San Fernando de Maspalomas se convirtió este jueves en punto de encuentro de la comunidad marroquí en Gran Canaria para celebrar el iftar, el momento de romper el ayuno durante el mes del Ramadán, una época sagrada para los musulmanes. El acto reunió en torno a la mesa a representantes institucionales del municipio de San Bartolomé de Tirajana y de Mogán, entre ellos el alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez, la alcaldesa Onalia Bueno García y el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo Cabrera, junto a otros miembros de la corporación, además de empresarios y representantes de la comunidad marroquí.

El evento, organizado por la asociación canaria-marroquí y la asociación de mujeres musulmanas en el restaurante Marhaba, tuvo como objetivo poner en valor y dar a conocer la hospitalidad, el sentimiento de unión y la paz que se vive durante esta época del calendario islámico en muchas familias, así como acercar a personas ajenas a la religión musulmana la manera en la que se celebra y se vive el mes del Ramadán.

Los propietarios del restaurante Marhaba -cuyo nombre significa bienvenido en darija marroquí-, Fátima Louraibi y Mustapha Kohnfour, cuidaron cada detalle para ofrecer a los asistentes un menú tradicional del norte del país. La mesa incluyó platos y dulces típicos de estas fechas, como la chebakia —dulce elaborado con miel y sésamo muy presente durante el Ramadán—, además de té, harira, una sopa muy popular para el iftar, y briwat, entre otras especialidades.

La velada estuvo conducida por el presentador canario Roberto Herrera, quien explicó a los asistentes el significado del iftar y destacó que se trata de "un momento de unión".