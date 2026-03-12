La Feria de Artesanía de Maspalomas se traslada: esta es su nueva ubicación

La Feria de Artesanía de Gran Canaria Primavera Sur (San Bartolomé de Tirajana) regresa del 20 al 29 de marzo estrenando ubicación. En su 15ª edición, el encuentro se trasladará a la cubierta del Parking Faro de Maspalomas, donde 65 artesanos y artesanas de quince municipios de Gran Canaria se darán cita para mostrar 23 oficios, tres de ellos, tradicionales.

La nueva ubicación, distribuida en varias carpas, exhibirá artículos realizados por profesionales de la alfarería y la cestería; cuchilleros; trabajos de cerámica, marroquinería, joyería y moda; forjadores e hiladores de lana, entre otros muchos trabajos.

El oficio más representado en esta edición de la feria es la joyería, con ocho artesanos y artesanas, seguidos de la cerámica, con seis profesionales, y el macramé, la marroquinería y la moda, con cinco personas trabajando el oficio. Además, los visitantes podrán encontrar jabones, juguetes, cestos, almazuelas y muñecas, entre otros muchos productos con identidad propia trabajados con mimo en diferentes puntos de la isla.

Municipios representados

Un año más, el municipio de Las Palmas de Gran Canaria será el más representado en la feria, con 24 artesanos y artesanas; seguido de Agüimes, con ocho, y Telde con seis. También asistirán al encuentro cinco profesionales de San Bartolomé de Tirajana, cuatro de Santa Lucía de Tirajana y tres de Ingenio. Las localidades de Valsequillo, Teror, Santa Brígida, Mogán, Firgas y Agaete aportarán dos profesionales a la feria, mientras que San Mateo, Gáldar y Arucas llevarán a un representante cada uno.

Además de la visita a los puestos de artesanía, de 10:00 a 19:00 horas, el encuentro contará los fines de semana con un programa de actuaciones musicales que amenizarán el recorrido por los puestos. El domingo 22 de marzo, a las 12:00 horas, inaugurará el programa La Musicleta, mientras que los grupos DelBueno Marching Band, Asentaos y Tumbaos y Misi Live Music actuarán el fin de semana siguiente, de viernes a domingo, respectivamente, y siempre a las 17.00 horas.

Promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac), organismo adscrito a la consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, la Feria de Artesanía Primavera Sur está organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria, con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.