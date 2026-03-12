Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El festival 'Guía, ¡de Calle!' ofrece más de 10 horas de música, food trucks y una pista americana para todas las edades

La explanada del Pabellón Municipal Beatriz Mendoza Rivero acogerá el sábado 28 de marzo actuaciones en directo de artistas locales, actividades familiares y una variada zona gastronómica

El alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, junto a Pedro Afonso, a la izquierda de la imagen y Aarón Castellano.

El alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, junto a Pedro Afonso, a la izquierda de la imagen y Aarón Castellano. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La explanada del Pabellón Municipal Beatriz Mendoza Rivero volverá a vibrar el próximo sábado 28 de marzo con la celebración de una nueva edición de Guía, ¡de Calle! que ofrecerá más de 10 horas ininterrumpidas de música en directo, actividades para todos los públicos y una variada oferta gastronómica.

En estas nueva jornada, que arrancará desde primeras horas de la tarde hasta la madrugada, se podrá disfrutar de las actuaciones de Armonía Show, Star Music, Guarasón, Pedro Afonso y Nueva Cantera, además de las sesiones de los dj's Estro y Promaster.

Pista americana de 10 metros de largo

Como gran novedad este año, el recinto contará con una pista americana de más de 10 metros de largo, diseñada para el disfrute de asistentes a partir de los 5 años, fomentando el ocio activo y los retos entre amigos y familiares. El espacio se completará con una zona gastronómica donde estarán algunas de las mejores food trucks y diversas barras.

Durante la presentación, el alcalde del municipio destacó la importancia de este evento “para hacer de Guía una ciudad viva, con propuestas e iniciativas para todos”, subrayando el carácter integrador de esta propuesta al señalar que “este festival ha sido diseñado para que todos y todas encuentren en la explanada del pabellón un punto de encuentro seguro y divertido. El éxito de estas iniciativas radica precisamente en su capacidad para unirnos a todos en torno a la música y el ocio compartido”, señaló.

