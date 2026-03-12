Gran Canaria Me Gusta acude a la feria Alimentaria de Barcelona con 15 empresas isleñas

Gran Canaria volverá a situar su sector agroalimentario en el escaparate internacional con la participación de 15 empresas de la Isla en Alimentaria Barcelona 2026, la principal plataforma profesional de alimentación, bebidas y gastronomía de España y uno de los referentes mundiales del sector. La presencia de la isla se articulará una vez más bajo el paraguas del programa Gran Canaria Me Gusta, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria con el apoyo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, con el objetivo de reforzar la visibilidad de los productos locales y abrir nuevas oportunidades comerciales en mercados nacionales e internacionales.

La feria, que se celebra del 23 al 26 de marzo en Fira Barcelona en una edición especialmente significativa al coincidir con el 50º aniversario del evento, reunirá a más de 3.300 empresas de 70 países en una superficie de 100.000 metros cuadrados, consolidándose como un punto de encuentro internacional para la industria alimentaria, de bebidas y food service.

Con la edición de 2026, Gran Canaria acudirá por cuarta vez consecutiva a esta cita internacional, después de convertirse en la primera institución del Archipiélago en organizar expediciones a esta feria como parte de una estrategia que ha permitido posicionar la producción local en eventos clave para este tipo de industria.

La expedición grancanaria estará compuesta por 15 empresas de la isla, que participarán en un espacio expositivo de 220 metros cuadrados, organizado en dos áreas de co-expositores personalizados y una zona destinada a presentaciones de producto y degustaciones.

Las empresas participantes en esta edición son Gofio La Piña, Salsas Diamante, Cumba, Ahembo, Tirma, Producto Trabel, Rodrigonsa, Lambda, Aperitivos Snack, Emicela, Bandama, Dismepe, Chorizo Terorero, Kalise y Destilerías Arehucas. Durante cuatro días de feria, la zona de presentaciones del espacio de Gran Canaria acogerá degustaciones y demostraciones de producto a cargo de varias de las empresas participantes, que ofrecerán al público profesional la oportunidad de conocer y probar algunas de sus principales referencias.

Modelo Ecoisla

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que “la participación en Alimentaria forma parte de la estrategia que estamos desarrollando para avanzar hacia el modelo de Ecoisla, impulsando una economía más diversificada, fortaleciendo nuestro sector primario y consolidando una industria alimentaria moderna, competitiva y comprometida con la sostenibilidad. A través de programas como Gran Canaria Me Gusta estamos apoyando a nuestras empresas para que el producto de la isla gane presencia en nuevos mercados y siga generando riqueza, empleo y desarrollo en Gran Canaria”.

La consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, subrayó que “la participación de 15 empresas de la industria de Gran Canaria en esta edición de Alimentaria es el resultado de un trabajo constante y estable de la institución insular”, fruto de un modelo de colaboración público-privada y del apoyo al tejido empresarial de la isla, especialmente al sector industrial que produce y transforma el producto en Gran Canaria.

Desde la Cámara de Comercio de Gran Canaria, el presidente de la Comisión de Comercio Interior, Eugenio Sánchez, señaló que “estar presentes en un foro tan relevante como Alimentaria representa una gran oportunidad para Gran Canaria, ya que permite a las marcas y empresas de la isla establecer acuerdos comerciales y abrir nuevas oportunidades de negocio”. En este sentido, destacó que desde la Cámara “seguiremos apoyando las iniciativas que contribuyan a promocionar nuestras empresas y a fortalecer el tejido empresarial de Gran Canaria”.

Noticias relacionadas

Mientras que la gerente de Asinca, Laura Dapresa, apuntó que la feria Alimentaria supone “un escaparate estratégico para mostrar la amplia variedad y calidad de los productos elaborados en la isla ante visitantes y profesionales nacionales e internacionales”. Asimismo, destacó que “la industria local genera empleo, fortalece la cadena de valor y contribuye a mejorar la capacidad de abastecimiento, además de impulsar la presencia de estos productos en el mercado peninsular”.