'Aquí te formas y transformas con acento propio', el lema de la Jornada de Puertas Abiertas de la ULPGC que aúna en torno a 5000 estudiantes preuniversitarios

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a abrir sus puertas al futuro de Canarias. Este jueves ha tenido lugar la jornada de presentación de su oferta educativa y servicios para el estudiantado preuniversitario que, se estima, ronda los 5000 alumnos.

Bajo el lema Aquí te formas y transformas con acento propio, la institución grancanaria ha organizado más de 40 charlas informativas en las distintas Facultades, así como multitud de stands que los distintos grados montan para responder a las dudas de los jóvenes y enseñar algunos de sus proyectos desarrollados. La gran novedad de este año es la adición del Grado en Psicología, impartido de manera online, y el Grado en Geografía, Ciencias Territoriales y Medio Ambiente.

47 titulaciones

Para el curso 2026/2027, la máxima institución académica de la Isla ofertará 47 titulaciones de grado, siendo 6 de ellas de modalidad no presencial. De igual manera, 6 dobles grados forman parte del abanico de posibilidades, relacionados con los campos del conocimiento de la Traducción e Interpretación, Administración y Dirección de Empresas, Derecho y Turismo, Educación Infantil y Primaria e Ingeniería de Organización Industrial. La jornada la inauguró la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles del Campus Tafira a las 09:30 de la mañana, ubicación en la que estuvieron presentes el rector de la ULPGC, Lluís Serra, y el vicerrector de Estudiantes, David Sánchez.

Serra definió este día como "una de las jornadas más importantes de todo el calendario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria" y afirmó que, desde la institución, se esfuerzan por "renovar las titulaciones ofertadas, adaptándolas a la propia demanda de la sociedad con un gran abanico transversal" que es "de los más amplios del territorio nacional".

Mentorías

El rector puso en valor la formación previa en campos como física, matemáticas o química, para "aquellos estudiantes que necesiten reforzar su formación para comenzar el grado más holgada". De igual manera, destacó las mentorías, "en aumento durante los últimos tres años", que "ayudan la conexión entre los estudiantes de cursos superiores y los de nuevo ingreso para aterrizar mejor y conocer el entorno universitario".

Por su parte, Sánchez comentó que "ver el campus lleno de estudiantes de bachillerato y formación profesional" les "anima mucho" y que esperan que "se repita la misma tasa de visitantes del año pasado, en torno a 5000 estudiantes repartidos en los diferentes campus". Por otro lado, enfatizó en la "innovación constante" que se realiza desde la ULPGC, "buscando dar una oferta formativa acorde al mercado actual". En ese sentido, destacó la implantación en los últimos años de los Grados de Ingeniería Física y Matemáticas, el Grado de Ciencia de Ingeniería Biomédica y el Grado de Psicología de este año.

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, pedalea en una bicicleta para encender una bombilla mediante la cinética en el stand de Ingeniería Eléctrica. / Andrés Cruz

Uno de los stands ubicados en el Campus de Tafira es el de Tecnología Naval. África Marrero, profesora del grado presente durante la jornada, aseguró estar «contenta con la afluencia de alumnos», pero remarcó la falta de presencia femenina: «Nuestro reto de este año es intentar que las chicas vean atractiva la Ingeniería Naval. Actualmente, salen 3-4 ingenieras navales de cada promoción frente a los 10-15 del caso masculino. Intentamos visibilizar a mujeres que ya se encuentran cursando estos estudios para que sirva de reflejo a las nuevas generaciones».

Carrera internacional

El punto fuerte de su presentación del grado ha sido enseñar un prototipo de submarino, diseñado por el propio alumnado, con el que competirán en una carrera internacional en septiembre. «Será el primer equipo español que participe en el torneo», expuso Marrero.

Prototipo de submarino desarrollado por los alumnos de Tecnología Naval, con uno de ellos dentro. / Andrés Cruz

La Jornada de Puertas Abiertas es un momento clave en la carrera académica de los jóvenes preuniversitarios. Este espacio les permite dar respuesta a sus incertidumbres y conocer de primera mano los contenidos que los distintos campos del conocimiento tienen para ofrecerles.

Dudas y certezas

Ismael Pulido no tenía pensado cursar una carrera universitaria, sus preferencias iban orientadas hacia la Escuela de Actores. Sin embargo, «al tener que esperar un año para que la abran en Gran Canaria», decide darle una oportunidad a la ULPGC que ha acabado por cambiar sus planes: «Las instalaciones están muy bien, me he quedado impresionado. He ido a la charla del Grado de Diseño Industrial, a ver si me empapaba, y me ha parecido increíble. Seguramente me meta en la carrera, a ver qué tal me va», explicó el menor.

Milara Martín lo tenía mucho más claro: quiere orientar sus estudios a la Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos. La charla y el stand planteados por la Facultad confirmaron sus certezas: «Todo lo que han contado me ha parecido súper interesante y me ha encantado poder ver los diseños que realizan en persona».

Camila Rodríguez quería entrar en Trabajo Social, pero el nuevo Grado de Psicología le ha hecho dudar de sus preferencias. A Eric Arencibia le encanta el mundo de los motores, por lo que tiene claro que quiere entrar en Ingeniería Mecánica. El amigo que lo acompaña, Daniel Domínguez, no lo tiene tan claro: duda entre Ingeniería Eléctrica e Informática.

Existen tantas situaciones como alumnos, y los días venideros tras esta jornada seguro que estarán repletos de reflexión sobre una elección trascendental en la vida de estos jóvenes.