Casi medio siglo en busca de la excelencia en el turismo

Una escultura del artista Pepe Dámaso en la rotonda de San Agustín recuerda la estaca simbólica que marcó el inicio del turismo en el sur de Gran Canaria. Colocada por el conde de la Vega Grande, Alejandro del Castillo del Castillo, aquella señal fijó el punto de partida de la primera urbanización de Maspalomas a principios de los años 60, dando inicio a una transformación económica y social que redefiniría la isla. Fue en el marco de ese crecimiento incipiente y veloz que transformó los sures de las islas cuando, el 5 de mayo de 1978, nació la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de la provincia de Las Palmas, consolidándose como la patronal que desde entonces ha defendido los intereses de hoteles, alojamientos extrahoteleros, bares, restaurantes, discotecas y turismo rural.

Casi medio siglo después, la FEHT recibe el reconocimiento del Cabildo de Gran Canaria con el Roque Nublo al turismo, un galardón que refleja la importancia de su trayectoria en la profesionalización del sector como generador de empleo y riqueza y de su dedicación en la búsqueda de la excelencia de Gran Canaria como destino turístico. "Es un reconocimiento al trabajo de la Federación desde su fundación en favor del sector turístico y de la isla de Gran Canaria", subraya José María Mañaricúa, presidente de la FEHT.

La federación no solo ha representado a sus asociados ante las administraciones públicas y privadas, así como ante la opinión pública, sino que ha trabajado activamente en la mejora de la calidad de los servicios. Desde sus primeros pasos, la FEHT dejó huella con hitos que marcaron el rumbo del turismo en las islas. Entre ellos, la firma del primer Convenio Colectivo de Hostelería en 1978, que estableció las bases de la estabilidad laboral en el sector, y su participación en la redacción de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias, normativa que reguló la calidad y el crecimiento del destino.

Además, la federación se ha daptado a la creación de asociaciones sectoriales como la Asociación de Empresarios Hoteleros de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura (AEH), la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT), la Asociación de Empresarios de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas (AEBCRyO), la Asociación Gran Canaria Natural (GCN) y la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (ASOFUER), fortaleciendo así la representación y coordinación de todos los ámbitos del sector.

Mejorar el destino

En el contexto actual, Mañaricúa resalta la importancia en seguir "fidelizando en el tiempo" a los clientes para que sigan eligiendo a las Islas como destino turístico. Y, para ello, considera necesario trabajar junto a los sectores públicos en "todo aquello que valore el cliente y que afecta a la calidad de destino". De forma paralela, estima que esto, además de beneficiar a las empresas, repercute en los particulares, el empleo, los impuestos, el comercio y, en general, a todos los sectores de la sociedad.

"Canarias crece, tanto el sector turístico como la población. Entonces tenemos que adecuar las infraestructuras públicas a ese crecimiento poblacional. Debemos mejorar la calidad de las vías de comunicación, como las carreteras, debemos mejorar el transporte público, tenemos que empezar a crear vivienda pública y tenemos que colaborar en la mejora del destino, que redunda también en la sociedad, para poder seguir siendo competitivos", resume Mañaricúa.

Modernización

Mañaricúa señala que la federación sigue enfrentando desafíos relacionados con la modernización del destino, especialmente en servicios de hamacas, chiringuitos y centros comerciales obsoletos. "No podemos seguir ofreciendo los mismos servicios que hace 50 años. Necesitamos un Plan de Modernización. Necesitamos una experiencia en playas con unos chiringuitos y hamacas del siglo XXI, que mejore la experiencia del cliente. Es algo que podemos ver en Baleares o en Andalucía, que tienen unos servicios en las playas de primer nivel de los que carecemos en Canarias. Y entre todos tenemos que trabajar para dar esas instalaciones a quienes nos visitan, pero también a los propios residentes", abunda Mañaricúa.

Otro eje clave es la sostenibilidad. “Todos los destinos turísticos del mundo avanzan hacia la sostenibilidad, al cuidado del medio ambiente, del paisaje, de la sociedad y de las personas que viven donde se desarrolla el turismo. Nosotros tenemos estas vertientes, las tenemos en cuenta en todas las cosas que desarrollamos con nuestras empresas”, detalla Mañaricúa. El presidente de la FEHT remarca que su principal reto pasa por mantener a Gran Canaria como un destino turístico en el tiempo, que siga siendo atractivo y que esto redunde en la sociedad. "En definitiva, promover el turismo para que los canarios, tanto trabajadores como empresarios, podamos tener una mayor calidad de vida", concluye Mañaricúa.