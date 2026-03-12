Los primeros 100 días del Gobierno de Valsequillo: 700.000 € para la piscina, subvenciones deportivas pagadas y avance del Centro de Tecnificación

El Ayuntamiento de Valsequillo pisa el acelerador en los primeros cien días de este equipo al frente del Gobierno. En este periodo inicial ya se perciben avances significativos en áreas clave como Servicios Sociales, Alumbrado y Deportes. Entre las actuaciones más destacadas que ya están en marcha se encuentra la inversión de 700.000 euros destinada a la mejora de las instalaciones de la piscina municipal. Asimismo, se ha procedido también al pago de las subvenciones a los clubes deportivos, que llevaban dos años paralizadas. A estas medidas se suma la reactivación económica y administrativa del Ayuntamiento, tras el desbloqueo de distintos expedientes y gestiones que se encontraban pendientes. Además, se ha llevado a cabo la ampliación del cementerio municipal con la construcción de 24 nuevos nichos.

En el área de Servicios Sociales, el Ayuntamiento de Valsequillo ha centrado parte de su trabajo en estos primeros cien días en la tramitación de una nueva ordenanza de servicios sociales, dirigida a apoyar a los colectivos más vulnerables del municipio y también se ha trabajado en la regulación del servicio de atención domiciliaria. Ambas iniciativas se llevarán al Pleno del mes de marzo para iniciar su tramitación. En cuanto al área de Alumbrado también se han logrado avances importantes, como la reducción de la frecuencia de los apagones en distintos puntos del municipio, al tiempo que se han identificado los puntos críticos para poder actuar de manera directa y eficaz. Además, se ha comenzado con la renovación de algunas luminarias con más de 40 años de antigüedad. Por otro lado, se ha puesto en marcha un sistema de información para avisar a los vecinos sobre los cortes de agua. De esta manera los ciudadanos pueden conocer con antelación cuándo se realizará un corte, cuánto tiempo está previsto que dure y cuándo se restablecerá el servicio.

Trámites en marcha y obra parada

El Consistorio también continúa trabajando en la culminación del Centro de Tecnificación Deportiva, un proyecto clave para el municipio que cuenta con una inversión de 3 millones de euros para finalizar las instalaciones y cuyo plazo máximo de ejecución está fijado para el 31 de diciembre de este año. No obstante, antes de poder iniciar las obras es necesario avanzar en el expediente de responsabilidades relacionado con el primer proyecto de la instalación, ya que cuando comenzaron los trabajos en 2020 se detectó un problema importante: desde una parte de la grada no se tenía visibilidad de la pista deportiva. Esta circunstancia obligó a paralizar la obra y a iniciar ahora el correspondiente proceso para depurar responsabilidades sobre el proyecto inicial. Por este motivo, el área de Urbanismo está trabajando actualmente en este expediente al mismo tiempo que se avanza en la finalización del nuevo proyecto técnico, con el objetivo de poder sacar la licitación dentro de los plazos previstos. “Estamos trabajando a contrarreloj en los dos expedientes de forma simultánea, porque si esperamos a tener uno para iniciar el otro no llegamos”, recalcó el alcalde del municipio, Juan Carlos Hernández Atta.

El alcalde también puso de manifiesto la situación económica y administrativa con la que se encontró al llegar al Gobierno municipal. Según explicó, el Ayuntamiento de Valsequillo acumulaba cerca de dos millones de euros en facturas sin abonar correspondientes al año 2025, incluso antes del mes de noviembre. A esta situación se suma que el Consistorio continúa funcionando con presupuestos prorrogados desde 2023 y presentaba una ejecución del gasto de apenas el 36,5 %. En materia de inversiones, los datos reflejan aún más la parálisis administrativa: durante el ejercicio de 2024 solo se ejecutó el 8,9 % de la inversión prevista. Es decir, de cada 100 euros presupuestados para mejorar el municipio, únicamente se invirtieron nueve. Esta baja ejecución provocó, además, la pérdida de cerca de 3,5 millones de euros en subvenciones durante los últimos años, a lo que se añadió también un retraso administrativo, con alrededor de 30.000 solicitudes de vecinos y empresarios que permanecían sin tramitar.

Contacto directo con los vecinos

Otro de los objetivos del nuevo equipo de Gobierno en estos primeros cien días ha adquirir del Cuartel del Colmenar y su finca. Además, se ha trabajado en restablecer la comunicación directa con los vecinos, una de las prioridades marcadas al inicio del mandato. Para ello, el Ayuntamiento ha reactivado las reuniones por barrios, un espacio en el que los valsequilleros pueden trasladar directamente al alcalde y a los concejales sus quejas y propuestas. El recorrido comenzó en el barrio de San Roque y, hasta el momento, ya se han celebrado cinco encuentros. No obstante, el alcalde recordó que está previsto realizar un total de 14 reuniones más en distintos barrios del municipio, un calendario que se prolongará hasta el mes de abril.

En cuanto a la estabilidad jurídica e interna del Consistorio, el alcalde explicó este jueves que el Ayuntamiento ya ha recuperado a dos de los tres habilitados nacionales —un secretario y una tesorera—. Esta situación se produce después de que, pocos meses tras la moción de censura al anterior equipo de Gobierno, tres habilitados nacionales decidieran abandonar sus puestos en el Ayuntamiento, lo que generó una inestabilidad jurídica en la administración municipal.