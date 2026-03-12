El restaurante de este municipio de Gran Canaria que destaca por sus pastas frescas caseras: una experiencia gastronómica con toques locales

En Gran Canaria, más concretamente en Ingenio, hay un restaurante que ha conquistado muchos paladares gracias a su apuesta culinaria y su ambiente acogedor. Se trata de Pasta y Fuego, un restaurante que ofrece una experiencia gastronómica única.

Los creadores de contenido @descubreonc han visitado recientemente el restaurante y no han dudado en compartir su satisfactoria experiencia con sus seguidores. "Este restaurante te impactará desde el primer momento con una bonita estética y un muy buen servicio", aseguran.

Unos platos que conquistan paladares

Como invitación de la casa, "nada más llegar te servirán estos entrantes gratis", comenta. Una muestra de agradecimiento por parte del local a sus clientes. Los creadores de contenido recomienda pedir la cesta de panes artesanales que viene acompañada de salsas caseras, de las que señalan a la de kimchi como su favorita.

"Seguimos con sus croquetas de jamón caseras. De textura son muy cremosas y tienen muchísimo sabor", aseguran en el vídeo. Tras este entrante, pasaron a sus pastas frescas caseras. Papardelle con ragú de ciervo y los ravioli de cochino canario y boletus, "te los tienes que pedir sí o sí", aconsejan. Por último, probaron la lasagna que les pareció "que estaba un poco seca".

Como broche final, Pasta y Fuego ofrece postres caseros como el crème brûlée, que fue la elección de los creadores de contenido y les dejó con un buen sabor de boca.

Horario y ubicación

Pasta y fuego se encuentra en la calle Juliano Bonny Gómez, 85, en Ingenio. Cuenta con 4,9 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el restaurante y han probado su propuesta gastronomía.

Abre de lunes, jueves viernes y sábado de 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas, mientras que domingo y martes solo ofrece servicio de comidas. Los miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.