Seis candidatas se disputan el trono de Gran Dama del Carnaval de Maspalomas

Seis candidatas se disputarán este jueves la corona a Gran Dama del Carnaval de Maspalomas. Con un calendario festivo que acaba de comenzar, la Gala de la Gran Dama inaugurará el escenario del carnaval a partir de las 20:30 horas en el Centro Comercial Yumbo que este año acoge la alegoría de Gran Espectáculo del Circo.

Entre los artistas invitados, se encuentra el cantante de flamenco y copla Falete, quien durante la presentación de la gala manifestó haber quedado «enamorado una vez más» de las Islas y de las seis candidatas, a quienes calificó como «un verdadero ejemplo a seguir de ganas, lucha y alegría». En la misma línea, Pepe Benavente manifestó sentirse «muy feliz» de regresar a Gran Canaria y compartir escenario con Falete, asegurando que «las palabras sobran» ante la energía de las protagonistas y animando a todo el mundo a acudir a Maspalomas para disfrutar de una noche inolvidable.

Homenaje a Zoraida Loreto

Según adelantó el Ayuntamiento, como novedad este año las participantes han disfrutado de varios días de convivencia y actividades previas, incluyendo sesiones de ejercicio en Elite Gym para fortalecerse y jornadas de spa para relajarse antes del certamen.

Además de la gala, la noche acogerá un homenaje a Zoraida Loreto, profesora de Peluquería y Maquillaje del IES Faro Maspalomas recientemente fallecida para reconocer a quienes «se dejan la piel» por esta fiesta, según expresó el director artístico, Josué Quevedo. Asimismo, enfatizó que el Carnaval de Maspalomas es un espacio de libertad y bienvenida para todos, refutando el dicho popular al afirmar que aquí «siempre hay circo para muchísima gente», sin límites de personas y abierto tanto a residentes como a turistas.

Por la izquierda, Falete, Yilenia Vega, Alejandro Marichal, Josué Quevedo y Pepe Benavente. / LP/DLP

Evolución de la gala

Por su parte, la concejala de Turismo, Festejos y Eventos, Yilenia Vega, puso el foco en las seis candidatas, a quienes describió como «protagonistas rebosantes de energía y vitalidad» que demuestran que «no hay edad para disfrutar del carnaval». Además, resaltó la evolución técnica de la gala, señalando que las fantasías han ganado en magnitud desde hace dos años, superando los tres metros y medio de altura, lo que garantiza un espectáculo visual de gran impacto.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que este evento sigue consolidándose como uno de los más importantes de la isla, logrando atraer un creciente apoyo de patrocinadores y promoviendo una de las cabalgatas más multitudinarias. Marichal agradeció especialmente a las empresas por su colaboración, subrayando que el objetivo principal es que el carnaval «siga siendo grande y, sobre todo, que vaya dirigido a la gente, a nuestro público y a los vecinos».