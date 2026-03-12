¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Maspalomas elige a su reina de carnaval y Telde a su drag queen

El carnaval vuelve a llenar de actos distintos municipios de Gran Canaria durante este fin de semana, con galas, cabalgatas, verbenas, actividades familiares y hasta entierro de la sardina. A esta agenda se suma la propuesta gastronómica de la Feria de Productos de la Tierra de San Mateo, que reúne a productores locales con una amplia oferta de elaboraciones, y el campeonato mundial de cortar jamón en Gáldar.

San Bartolomé de Tirajana

El Carnaval de Maspalomas continúa hoy a partir de las 20:00 horas con la Gala del Reinado Infantil, mientras que a las 23:00 horas comienzan los mogollones en el Yumbo. Mañana arrancará la Cabalgata Infantil a las 12:00 horas, seguida de una jornada de Carnaval Familiar entre las 14:00 y las 20:00 horas, una programación hecha con el objetivo de favorecer la asistencia de familias. Ya por la noche, a las 23:00 horas, el Yumbo volverá a acoger otro mogollón. Y el domingo tendrá lugar de los actos centrales de las fiestas: la Gala de la Reina, que comenzará a las 21:00 horas.

Telde

El Carnaval de Telde celebra a partir de las 11:00 horas el Día del Sombrero Carnavalero y una degustación de tortillas de carnaval en el Mercado Municipal. Por la tarde, el Parque Franchy Roca acoge a las 17:00 horas una cabalgata accesible dirigida a personas con hipersensibilidad acústica, seguida de actividades infantiles. La jornada culmina con la gala drag queen, prevista para las 21:00 horas en el Auditorio José Vélez. Mañana tendrá lugar la Gran Cabalgata del Carnaval, que partirá a las 17:00 horas desde la Avenida Alcalde Alejandro Castro. La celebración continuará con la Gran Noche de Carnaval entre las 21:00 y las 03:00 horas en la Plaza de San Juan y la Plaza de San Gregorio, con actuaciones de DJ Promaster, el grupo Arena y Ritmo Bakano. El programa del domingo reúne en el Auditorio José Vélez el encuentro de academias de baile del municipio a las 10:00 horas y, por la tarde, el Centro de Mayores acoge el tradicional Baile en Blanco a las 17:00 horas.

Ingenio

Carrizal inicia su carnaval dedicado a los Gladiadores con un programa que se prolonga hasta el 28 de marzo. Mañana tendrá lugar la apertura con el Rescate de la Sardina en la Playa de El Burrero entre las 11:00 y las 17:00 horas. La jornada incluye un recorrido por el enclave costero, verbena, baile y reparto de sardinas. El domingo habrá ludopark infantil entre las 11:00 y las 14:00 horas en la avenida de El Burrero con hinchables y juegos para las familias.

Agaete

El Carnaval de Agaete celebra hoy en el Centro de Mayores de 17:00 a 20:00 horas un nuevo Gran Baile de Carnaval amenizado por el grupo En Clave Musical; además, se celebra la Gala del Carnaval. La programación continúa mañana con el Carnaval de Día, que arranca a las 14:00 horas con la Orquesta Banda Larga, Son Caché, Que Chimba, Aithamy DJ, la Orquesta La Combinación y Los 600, además de animación por las calles con la batucada Sandunga Percusión. El domingo a partir de las 12:00 horas se celebra el Carnaval en Familia, que contará desde las 13:00 horas con la actuación del grupo La Nueva Cantera.

La Aldea de San Nicolás

El carnaval continúa hoy con la celebración de la Noche Drag a las 20:30 horas en el Centro Municipal de Cultura de La Aldea, un espectáculo dedicado al transformismo y al humor. Mañana tendrá lugar la Gran Cabalgata, que partirá a las 18:00 horas desde el Almacén de Los Picos. La jornada culminará a partir de las 21:00 horas con una verbena en la Plaza Proyecto Desarrollo Comunitario, donde actuarán Son de la Isla, Mekánica Band by Tamarindos y DJ Vhito.

Santa Lucía de Tirajana

El Carnaval celebra hoy el espectáculo Drag Transgression, previsto a las 20:30 horas en el Teatro Víctor Jara. La noche continúa en la Plaza de San Rafael con música en directo: a las 22:00 horas actuará Edwin Rivera y a partir de la medianoche tomará el relevo la orquesta Leyenda Joven. Mañana tendrá lugar la Gran Cabalgata, que comenzará a las 18:30 horas y recorrerá la Avenida de Canarias desde el Cruce de Sardina hasta El Doctoral. Por la noche en la Plaza de San Rafael habrá música y baile con DJ Promaster, Star Music y El Combo Dominicano. Paralelamente, entre las 22:00 y las 01:30 horas, se celebrará la concentración de carrozas en el parking del recinto ferial de Vecindario. Y el domingo el carnaval se despedirá con un tardeo carnavalero con el grupo Los Salvapantallas en la Plaza de San Rafael. A las 18:30 horas partirá por la Avenida de Canarias el pasacalle del Entierro de la Sardina, que culminará a las 19:45 con la quema en la Plaza de Los Algodoneros.

Teror

La villa celebra el carnaval de los «Encantos de Arabia». Las actividades arrancan mañana a las 11:00 horas con el Carnaval de Familia que celebrará un pasacalles, concurso de disfraces, conciertos y actuaciones, talleres infantiles y degustación de tortillas de Carnaval. Después a las 14:30 y hasta las 22:00 horas se celebra el Carnaval de Calle con conciertos y actuaciones de Paco Guedes, La Chorimurga de Teror y Los 600, además de la divertida Carrera de Tacones animada por DJ Ulises Acosta, el speaker Jaime García y Grimassira Maeva. Ya por la noche, a partir de las 22:00 horas, se celebra la Quema del Chorizón y la verbena con Las Ladys y Línea DJ. El domingo el Mercadillo dominical tendrá un ambiente muy carnavalero, animado con las murgas ‘Los Chancletas’ y ‘Los Twitys’.

San Mateo

La Vega de San Mateo acoge desde hoy al domingo una nueva edición de la Feria de Productos de la Tierra. Entre la oferta gastronómica que se podrá encontrar destacan productos como repostería artesanal, mojos, salsas tradicionales, mermeladas, mieles, turrones, café, cervezas, licores, vinos o quesos.

Noticias relacionadas

Gáldar

La Plaza de Santiago de Gáldar acoge entre hoy y mañana el Campeonato Mundial de Cortadores de Jamón, una cita gastronómica que reunirá a algunos de los mejores profesionales del sector para competir por el título mundial. El evento comienza hoy con una master class de 18:00 a 22:00 horas impartida por varios campeones nacionales, mientras que mañana, de 15:00 a 20:00 horas, se celebrará la gran final con ocho participantes. Entre los finalistas figuran profesionales de Corea del Sur, Rumanía, Argentina, Bulgaria y España.