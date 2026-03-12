Teror reforma por 1,25 millones el antiguo Casino de 1869 para convertirlo en centro de día para mayores

Cinco años después de su compra, el Ayuntamiento de Teror inicia la reforma del antiguo casino del municipio , situado junto a la plaza Teresa de Bolívar, con el objetivo de transformarlo en un centro de día destinado a las personas mayores. El proyecto, en licitación pública, cuenta con un presupuesto de 1,25 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 15 meses. La actuación permitirá recuperar uno de los edificios históricos del casco del municipio, datado de 1869, para adaptarlo a un nuevo uso social sin perder su valor patrimonial. Durante el siglo XIX los casinos de carácter recreativo y cultural florecieron en los pueblos isleños, en los que se organizaban desde bailes y festejos, hasta veladas literarias y representaciones teatrales.

En Teror nació bajo la denominación Sociedad El Progreso, con Francisco Azopardo como primer presidente y tuvo su época de esplendor a finales de siglo con la llegada de familias adineradas e intelectuales a la Villa. En el siglo XX pasaría a llamarse como Círculo de Instrucción y Recreo y en 1934 la actividad del casino se trasladaría a otra edificio y volvería a cambiar de nombre como Casino Juventud Unida.

El objetivo del Consistorio es dotar al municipio de un espacio moderno y funcional en el que las personas mayores puedan participar en actividades lúdicas, culturales y sociales. El proyecto contempla la rehabilitación integral del inmueble y la mejora de la accesibilidad. También se llevará a cabo la restauración de la fachada original, que cuenta con protección integral dentro del conjunto histórico de Teror.

Dos plantas y una azotea

La reorganización del edificio se plantea en tres niveles. En la planta baja se situará el acceso principal al centro, junto a una sala de juegos y espacios de encuentro para los usuarios, además de la oficina administrativa, aseos adaptados y el núcleo de comunicaciones formado por la escalera y el ascensor.

La primera planta concentrará buena parte de las actividades del futuro centro. Allí se habilitará una cafetería con cocina, una sala polivalente para talleres, reuniones o actividades culturales, además de dos aseos y un patio interior. Desde esta planta también se abrirán dos nuevos accesos directos desde la plaza Teresa de Bolívar, lo que facilitará la conexión del edificio con el entorno urbano.

En la cubierta se creará un espacio de esparcimiento al aire libre con zona chillout y mirador, pensado como lugar de descanso y convivencia para los usuarios. Este espacio será accesible tanto a través del ascensor como mediante una escalera metálica que conectará con el patio de la planta superior.

La rehabilitación del antiguo Casino forma parte de una iniciativa municipal iniciada en 2021, cuando el Ayuntamiento adquirió el inmueble de la calle del Pino por 360.000 euros con la intención de destinarlo a un centro social para mayores. El edificio, que durante décadas formó parte de la vida social del municipio, cuenta con unos 500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y ocupa una ubicación estratégica en pleno casco histórico. Tras la redacción del proyecto de ejecución en 2023 para rehabilitar el edificio, la salida a licitación de las obras tres años después supone un paso decisivo para materializar la recuperación del inmueble y devolverlo al uso público.

La residencia de mayores

La reforma del antiguo casino coincide con otro de los proyectos sociosanitarios pendientes en Teror: la puesta en marcha de la nueva residencia de mayores del municipio. Este equipamiento, financiado con 3,6 millones de euros a través del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, permanece cerrado pese a que las obras finalizaron hace cerca de dos años debido a los problemas surgidos durante su ejecución.

El proyecto sufrió primero una modificación que obligó a paralizar los trabajos durante varios meses y, posteriormente, surgieron discrepancias con la empresa constructora que terminaron en un proceso judicial y obligaron al Ayuntamiento a rescatar la obra. A ello se suma que el edificio aún carece de parte del equipamiento necesario y que el Consistorio debe sacar a concurso su gestión, que se prevé externalizar, antes de poder poner en marcha el servicio.

Durante la inauguración en enero de un nuevo hogar funcional para personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia, el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, explicó que el Ayuntamiento trabaja para desbloquear la apertura del centro. La intención del grupo de gobierno es sacar a concurso en un mismo lote la gestión de la residencia y el equipamiento que aún falta por instalar, valorado en unos 200.000 euros, con el fin de acelerar su puesta en funcionamiento. La residencia contará con 30 plazas de estancia diurna y 36 residenciales, además de distintos espacios comunes y zonas exteriores destinadas a actividades.