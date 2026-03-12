Teror tira los precios: la Feria de Saldos vuelve con grandes descuentos

La Feria de Saldos de Teror regresa del 27 al 29 de marzo después de varios años sin celebrarse. Durante tres días, una veintena de comercios del municipio ofrecerán productos rebajados procedentes de restos de temporada en un evento que busca atraer público y reactivar la actividad comercial en el casco.

La feria se instalará en la Plaza de Sintes, donde se habilitará un recinto de unos 3.000 metros cuadrados cubierto con una carpa para proteger los puestos del sol o la lluvia. Los visitantes podrán encontrar ofertas en sectores como moda, calzado, lencería, deportes, complementos, librería, decoración, menaje, repostería, belleza, regalos, hogar o electrodomésticos.

La iniciativa permitirá a los establecimientos locales dar salida al excedente de mercancía tras la campaña de rebajas y atraer nuevos clientes a la Zona Comercial Abierta de Teror. Además de los puestos de venta, el recinto contará con una zona gastronómica con stands de comida, una ludoteca infantil para facilitar las compras a las familias y dos puestos solidarios.

Actividades, música y pasarela de moda

La programación incluirá también actividades paralelas para animar el evento, como sorteos, conciertos y una pasarela de moda. El viernes 27 de marzo la ludoteca estará abierta de 16.30 a 19.30 horas, y la jornada concluirá con el concierto del grupo Son Aldea a las 20.30 horas.

El sábado 28 de marzo la ludoteca funcionará en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas, mientras que la pasarela de moda se celebrará entre las 17.00 y las 19.00 horas. Ese mismo día tendrá lugar también un bingo solidario a beneficio de la Asociación Alejandro da Silva contra la leucemia y, por la noche, actuará la Parranda El Lebrillo, a partir de las 20.30 horas.

Horarios de la Feria de Saldos de Teror

La feria abrirá viernes y sábado de 10.00 a 20.00 horas de forma ininterrumpida, mientras que el domingo 29 de marzo el horario será de 10.00 a 15.00 horas. La última jornada coincidirá con el tradicional mercadillo dominical de Teror, uno de los principales focos de visitantes del municipio, lo que permitirá reforzar la afluencia de público y ampliar la oferta comercial durante todo el fin de semana. El evento está organizado por la Asociación Empresarial de Teror (ASETEROR) con la colaboración del Ayuntamiento a través del área de Comercio.