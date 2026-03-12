Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Danas tiempo CanariasMejora diagnóstico tumores hematológicosPapa León XIVReformas estación de guaguas de San TelmoOrden de alejamiento por acoso vecinalIntoxicación por incendioUD Las Palmas
instagramlinkedin

'Aquí te formas y transformas con acento propio', el lema de la Jornada de Puertas Abiertas de la ULPGC que aúna en torno a 5000 estudiantes preuniversitarios

La máxima institución académica grancanaria muestra su oferta formativa a los futuros estudiantes de nuevo ingreso con más de 40 charlas formativas y la implantación del Grado de Psicología como novedad

Alumnado espera a las puertas de la ULPGC

Alumnado espera a las puertas de la ULPGC / José Carlos Guerra

Daniel Valle

Daniel Valle

Las Palmas de Gran Canaria

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a abrir sus puertas al futuro de Canarias. Este jueves ha tenido lugar la jornada de presentación de su oferta educativa y servicios para el estudiantado preuniversitario.

Bajo el lema Aquí te formas y transformas con acento propio, la institución grancanaria ha organizado más de 40 charlas informativas en las distintas Facultades, así como multitud de stands que los distintos grados montan para responder a las dudas de los jóvenes y enseñar algunos de sus proyectos desarrollados. La gran novedad de este año es la adición del Grado en Psicología, impartido de manera online, y el Grado en Geografía, Ciencias Territoriales y Medio Ambiente.

47 titulaciones de grado

Para el curso 2026/2027, la máxima institución académica de la Isla ofertará 47 titulaciones de grado, siendo 6 de ellas de modalidad no presencial. De igual manera, 6 dobles grados forman parte del abanico de posibilidades, relacionados con los campos del conocimiento de la Traducción e Interpretación, Administración y Dirección de Empresas, Derecho y Turismo, Educación Infantil y Primaria e Ingeniería de Organización Industrial. La jornada la inauguró la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles del Campus Tafira a las 09:30 de la mañana, ubicación en la que estuvieron presentes el rector de la ULPGC, Lluís Serra, y el vicerrector de Estudiantes, David Sánchez.

Serra definió este día como "una de las jornadas más importantes de todo el calendario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria" y afirmó que, desde la institución, se esfuerzan por "renovar las titulaciones ofertadas, adaptándolas a la propia demanda de la sociedad con un gran abanico transversal" que es "de los más amplios del territorio nacional".

Mentorías

El rector puso en valor la formación previa en campos como física, matemáticas o química, para "aquellos estudiantes que necesiten reforzar su formación para comenzar el grado más holgada". De igual manera, destacó las mentorías, "en aumento durante los últimos tres años", que "ayudan la conexión entre los estudiantes de cursos superiores y los de nuevo ingreso para aterrizar mejor y conocer el entorno universitario".

Noticias relacionadas y más

Por su parte, Sánchez comentó que "ver el campus lleno de estudiantes de bachillerato y formación profesional" les "anima mucho" y que esperan que "se repita la misma tasa de visitantes del año pasado, en torno a 5000 estudiantes repartidos en los diferentes campus". Por otro lado, enfatizó en la "innovación constante" que se realiza desde la ULPGC, "buscando dar una oferta formativa acorde al mercado actual". En ese sentido, destacó la implantación en los últimos años de los Grados de Ingeniería Física y Matemáticas, el Grado de Ciencia de Ingeniería Biomédica y el Grado de Psicología de este año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La tienda de Faina, una venta para cien vecinos y cientos de ciclistas en Gran Canaria
  2. ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
  3. La despedida del Aeroclub: «Sin todos ustedes, estos años no habrían sido posibles»
  4. Un juez indaga si dos empresarios de Telde sustrajeron millones a su compañía para lucrarse
  5. Un vídeo muestra la tensa discusión en una guagua de Gran Canaria: insultos homófobos y amenazas de agresión
  6. Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas
  7. Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo
  8. La Feria de Productos de la Tierra regresa a San Mateo con tres días de sabor, tradición y gastronomía local

El festival 'Guía, ¡de Calle!' ofrece más de 10 horas de música, food trucks y una pista americana para todas las edades

El festival 'Guía, ¡de Calle!' ofrece más de 10 horas de música, food trucks y una pista americana para todas las edades

La ampliación de la Escuela Infantil de Arguineguín y un Centro de Día, entre los nuevos proyectos de Mogán

La ampliación de la Escuela Infantil de Arguineguín y un Centro de Día, entre los nuevos proyectos de Mogán

Seis candidatas se disputan el trono de Gran Dama del Carnaval de Maspalomas

Seis candidatas se disputan el trono de Gran Dama del Carnaval de Maspalomas

'Aquí te formas y transformas con acento propio', el lema de la Jornada de Puertas Abiertas de la ULPGC que aúna en torno a 5000 estudiantes preuniversitarios

Gran Canaria Me Gusta acude a la feria Alimentaria de Barcelona con 15 empresas isleñas

Gran Canaria Me Gusta acude a la feria Alimentaria de Barcelona con 15 empresas isleñas

Paco Sánchez, jefe de sala del recién cerrado Aeroclub: «Lo mejor ha sido trabajar con la gente»

Paco Sánchez, jefe de sala del recién cerrado Aeroclub: «Lo mejor ha sido trabajar con la gente»

Arucas lanza 'Legado en piedra', el primer libro que recoge la historia de sus calles y la memoria de sus mayores

Arucas lanza 'Legado en piedra', el primer libro que recoge la historia de sus calles y la memoria de sus mayores

Casi medio siglo en busca de la excelencia en el turismo

Casi medio siglo en busca de la excelencia en el turismo
Tracking Pixel Contents