'Aquí te formas y transformas con acento propio', el lema de la Jornada de Puertas Abiertas de la ULPGC que aúna en torno a 5000 estudiantes preuniversitarios

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a abrir sus puertas al futuro de Canarias. Este jueves ha tenido lugar la jornada de presentación de su oferta educativa y servicios para el estudiantado preuniversitario.

Bajo el lema Aquí te formas y transformas con acento propio, la institución grancanaria ha organizado más de 40 charlas informativas en las distintas Facultades, así como multitud de stands que los distintos grados montan para responder a las dudas de los jóvenes y enseñar algunos de sus proyectos desarrollados. La gran novedad de este año es la adición del Grado en Psicología, impartido de manera online, y el Grado en Geografía, Ciencias Territoriales y Medio Ambiente.

47 titulaciones de grado

Para el curso 2026/2027, la máxima institución académica de la Isla ofertará 47 titulaciones de grado, siendo 6 de ellas de modalidad no presencial. De igual manera, 6 dobles grados forman parte del abanico de posibilidades, relacionados con los campos del conocimiento de la Traducción e Interpretación, Administración y Dirección de Empresas, Derecho y Turismo, Educación Infantil y Primaria e Ingeniería de Organización Industrial. La jornada la inauguró la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles del Campus Tafira a las 09:30 de la mañana, ubicación en la que estuvieron presentes el rector de la ULPGC, Lluís Serra, y el vicerrector de Estudiantes, David Sánchez.

Serra definió este día como "una de las jornadas más importantes de todo el calendario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria" y afirmó que, desde la institución, se esfuerzan por "renovar las titulaciones ofertadas, adaptándolas a la propia demanda de la sociedad con un gran abanico transversal" que es "de los más amplios del territorio nacional".

Mentorías

El rector puso en valor la formación previa en campos como física, matemáticas o química, para "aquellos estudiantes que necesiten reforzar su formación para comenzar el grado más holgada". De igual manera, destacó las mentorías, "en aumento durante los últimos tres años", que "ayudan la conexión entre los estudiantes de cursos superiores y los de nuevo ingreso para aterrizar mejor y conocer el entorno universitario".

Por su parte, Sánchez comentó que "ver el campus lleno de estudiantes de bachillerato y formación profesional" les "anima mucho" y que esperan que "se repita la misma tasa de visitantes del año pasado, en torno a 5000 estudiantes repartidos en los diferentes campus". Por otro lado, enfatizó en la "innovación constante" que se realiza desde la ULPGC, "buscando dar una oferta formativa acorde al mercado actual". En ese sentido, destacó la implantación en los últimos años de los Grados de Ingeniería Física y Matemáticas, el Grado de Ciencia de Ingeniería Biomédica y el Grado de Psicología de este año.