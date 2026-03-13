La asociación Peritia et Doctrina de la ULPGC cumple un cuarto de siglo

El Cabildo de Gran Canaria participa en el acto de conmemoración del 25 aniversario de la Asociación Peritia et Doctrina, una iniciativa vinculada a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que durante más de dos décadas ha impulsado el intercambio de conocimiento, la participación social y la formación continua, contribuyendo a fortalecer el tejido social y cultural de la Isla.

El encuentro reunió al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y a la directiva de la Asociación Peritia et Doctrina, junto a socios y socias de la entidad.

Progreso colectivo

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, subrayó que “en un momento en el que algunas voces cuestionan el papel de la universidad pública, es más importante que nunca defenderla como una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y el progreso colectivo”.

En este sentido, recalcó que iniciativas como Peritia et Doctrina “refuerzan el valor social del conocimiento y demuestran que la educación y la curiosidad intelectual pueden acompañarnos durante toda la vida”.

Por su parte, el rector de la ULPGC, Lluis Serra, destacó que “Peritia et Doctrina continúa manteniendo el espíritu con el que nació, gracias a un equipo comprometido que impulsa actividades que enriquecen y complementan la experiencia universitaria”.

Espacio de encuentro

Además, subrayó el crecimiento de la iniciativa y de su fundación, que “ya cuenta con cerca de 600 personas asociadas, con una presencia mayoritaria de mujeres, lo que demuestra el importante impacto social que puede tener la universidad más allá del ámbito académico”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Peritia et Doctrina, Josefa Lorenzo, puso en valor el recorrido de la entidad y el compromiso de quienes la integran. “Durante todos estos años hemos construido un espacio de encuentro en el que compartir experiencias, aprender unos de otros y seguir participando activamente en la vida cultural y social de nuestra isla”, señaló, al tiempo que destacó que la asociación continuará promoviendo actividades que fomenten el pensamiento crítico, el diálogo y el intercambio de conocimientos.

Desde el Cabildo de Gran Canaria se subrayó además la importancia del asociacionismo y de las iniciativas que promueven la participación activa de la ciudadanía, el aprendizaje permanente y la transmisión de conocimientos y experiencias entre generaciones.