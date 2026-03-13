El Cabildo y la Guardia Civil refuerzan la protección del medio natural en Gran Canaria
Ambas instituciones formalizan un procedimiento operativo de cuatro años para coordinar actuaciones en la prevención de incendios en la isla y la conversación de flora y fauna
LP/DLP
La Guardia Civil de Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria han firmado un procedimiento operativo que refuerza la cooperación para proteger el medio natural de la isla. El acuerdo, con vigencia de cuatro años, busca mejorar la coordinación entre el Seprona y los Agentes de Medio Ambiente de la Corporación Insular en la prevención de actividades ilícitas y emergencias ambientales.
El documento fue suscrito por Javier Peña de Haro, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, y por Raúl Salvador García Brink, consejero de Medio Ambiente del Cabildo. Ambos destacan que el objetivo es evitar duplicidades y optimizar el uso de los recursos públicos en actuaciones conjuntas.
Contra incendios
Entre las prioridades del acuerdo se incluyen la prevención de incendios forestales, la protección de espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000, así como la conservación de flora y fauna silvestres. También se contempla la vigilancia de la riqueza forestal y cinegética de la isla.
El Seprona y los Agentes de Medio Ambiente desarrollarán dispositivos coordinados de vigilancia y respuesta rápida ante incidencias. Además, se organizarán acciones formativas conjuntas para reforzar la capacitación en materias de interés común.
Planificación de recursos
Aunque la Guardia Civil y el Cabildo han trabajado de manera conjunta durante décadas, ahora la colaboración se formaliza mediante un procedimiento operativo que aporta estabilidad, previsibilidad y facilita una planificación más eficiente de los recursos.
El acuerdo refuerza el compromiso de ambas instituciones con la protección del patrimonio natural de Gran Canaria, asegurando una respuesta coordinada, cercana y eficaz para la ciudadanía ante posibles emergencias y delitos ambientales.
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