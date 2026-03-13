Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ingenio

La concejala de Ingenio Alejandra Rodríguez presenta una denuncia contra el edil Sebastián Suárez por vulneración del honor

La edil desmiente que tenga un proceso judicial o denuncia alguna en el juzgado, como afirmó Suárez en un medio de comunicación

La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Ingenio, Alejandra Rodríguez

José A. Neketan

Ingenio

La edil Alejandra Rodríguez, actualmente en el grupo de los no adscritos tras abandonar el grupo político de coalición Somos-PP el pasado mes de septiembre ha formalizado este viernes una denuncia judicial por vulneración del derecho al honor y a la propia imagen, contra el concejal Sebastián Suárez tras las declaraciones vertidas en medios de comunicación que vinculaban su salida del gobierno local con supuestos problemas con la justicia.

El origen de esta acción legal se sitúa en unas declaraciones realizadas en Radio Planeta Gran Canaria, donde Suárez manifestó que Rodríguez mantenía un "proceso judicial en curso" que habría motivado su cese por parte de la alcaldesa, Vanesa Martín. La concejala ha sido tajante al desmentir esta información: "Es rotundamente falso que yo tenga un proceso judicial o denuncia alguna en el juzgado", ha declarado, subrayando que tales afirmaciones atentan gravemente contra su honor como representante pública.

Rodríguez ya ha registrado la denuncia y ha hecho público el sello de entrada de la misma, advirtiendo que no dudará en adoptar más medidas legales contra quienes sostengan acusaciones que no puedan acreditar.

La concejala no adscrita mantiene su acta, y su distanciamiento con las siglas con las que concurrió a las últimas elecciones municipales es ya total.

Sobre los motivos reales de su destitución el pasado 15 de septiembre, Rodríguez traslada la responsabilidad a la alcaldesa: "Es ella quien tiene que dar la explicación formal de las causas y decir la verdad sobre lo que pasó". Cabe recordar que tras su cese, la alcaldesa Vanesa Martín remodeló el gobierno incorporando a Lucrecio Suárez (Coalición Canaria) para reforzar la coalición.

Pulso con la dirección del partido

La concejala no solo apunta a la alcaldía, sino también a la dirección de su formación política. Al ser preguntada por su relación con el presidente de su partido, Rodríguez fue clara: "Adoptaré las medidas oportunas que procedan también contra él".

La concejala de Ingenio Alejandra Rodríguez presenta una denuncia contra el edil Sebastián Suárez por vulneración del honor

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas critica no haber sido invitada a la gala de Honores del Cabildo de Gran Canaria

¿Por qué huele a estiércol en la ciudad? Un barco que transporta ganado desde Uruguay a Israel llega al Puerto de Las Palmas

Muere Nicolás Falcón, el labrante de la última piedra de la 'catedral de Arucas'

La bonhomía de Esther Fabre Alonso (1962-2026)

Los dulces de fruta más innovadores está en este municipio de Gran Canaria: sabores y texturas únicos

