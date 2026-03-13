Los cuentos como medicina el época de conflictos. Agüimes los receta

La 35ª edición del Festival Internacional de Narración Oral 'Cuenta con Agüimes', que da comienzo este martes, día 17 de marzo, convertirá al citado municipio en un foco de historias y palabras que podrán disfrutarse en boca de seis narradores de distintas procedencias hasta el día 22 de marzo.

En la mañana de la jornada inaugural será el canario Pancho Bordón y la guipuzcoana Virginia Imaz los que desplieguen su labia en los CEIP Beñesmén y Doramas, respectivamente, en el marco del programa previsto orientado a la comunidad escolar de la zona. Asimismo, el día 17, el curador de este festival que se erige como el más antiguo de cuantos se celebran en España, Félix Albo, ayudará a quienes deseen transitar y jugar con las herramientas lúdicas de la narración oral, en el taller vespertino que imparte por espacio de tres días consecutivos en el Teatro Municipal de Agüimes.

Cartel de la 35º edición de Festival Internacional de Narración Oral 'Cuenta con Agüimes'. / LP/DLP

Organizado por la concejalía de Cultura que dirige Efraín González, con la colaboración de la Consejería de Cultura el Cabildo grancanario, la nueva edición del Festival Internacional de Narración Oral 'Cuenta con Agüimes' cuenta en el cartel que ha diseñado este año la ilustradora vallisoletana Beatriz Martín Vidal, con los nombres de la narradora marroquí Halima Hamdane, la guipuzcoana Virginia Imaz, el canario Pancho Bordón, los zamoranos José Luis Gutiérrez García 'Guti' y Cristina Temprano (afincada en Lanzarote desde hace años) y el propio Félix Albo, a los que se sumará la participación del colectivo Labrantes de la Palabra, que celebra los 25 años de existencia, o de la compañía Entropías Imposibles en algunas iniciativas puntuales contempladas en el programa, que se solapa el día 20 de marzo con el Día Internacional de la Narración Oral que se celebra en el mundo coincidiendo con el equinoccio de primavera.

Programa por barrios

El día 19 darán comienzo a las 18.00 horas las contadas familiares en la Casa de la Cultura de Las Rosas con Virginia Imaz, a la que se sumarán las protagonizadas el día 20 por el valenciano Félix Albo en la Casa de la Cultura de Montaña de los Vélez, a las 17.00 horas, y el zamorano José Luis Gutiérrez, 'Don Guti', en la Casa de la Cultura del Cruce de Arinaga, a las 18:00 horas. Ese mismo día, en el Teatro Municipal, Albo e Imaz se encierran, a partir de las 20:30 horas, en la última actividad prevista del día destinada al público adulto, con entrada a 5 euros.

No todo serán cuentos. El veterano festival que nació en 1991 como Encuentro Iberoamericano de Narración Oral Escénica impulsado por el que fuera concejal de Cultura por entonces, el recordado Antonio Lozano, reúne el día 21, a las 18:00 horas, en una mesa redonda que se celebra en el Teatro Municipal, a los principales eventos que tienen lugar en Canarias alrededor de la manifestación de la narración oral como el Festival de Los Silos de Tenerife, Palabras al Vuelo de Lanzarote, Labrantes de Palabra de Gran Canaria y el propio 'Cuenta con Agüimes'.

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El día 22 de marzo concluye el festival a las 12:00 horas con una gran contada familiar que se celebra en el Teatro Municipal (con entrada libre) que congregará sobre el escenario a Virginia Imaz, 'Don Guti', Cristina Temprano, Halima Hamdane y a Pancho Bordón.