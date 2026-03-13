Los dulces de fruta más innovadores está en este municipio de Gran Canaria: sabores y texturas únicos

Los amantes de los dulces innovadores tiene una parada obligatoria en Gran Canaria, más concretamente en Valleseco. La Pastelería Horneando Sueños ofrece uno de los "dulces de fruta más virales", utilizando una técnica culinaria del trampantojo, que engaña visualmente al comensal, haciendo que el dulce parezca una fruta en este caso.

Los creadores de contenido @descubreconc han visitado recientemente la pastelería y no han dudado en recomendar la experiencia a todos sus seguidores, destacando la calidad, el sabor y la originalidad de sus dulces. "Prepárate porque hay un montón de sabores y texturas", aseguran.

Algunas de sus propuestas

Entre los más destacados se encuentran:

Vaina de cacao: está rellena de toffe líquido.

está rellena de toffe líquido. Pera: cuenta con trozos de pera confitada en su interior.

cuenta con trozos de pera confitada en su interior. Plátano: relleno con mousse de gofio es una opción perfecta "para los más canarios, aunque desde su experiencia estaba muy buena, pero era "algo pequeñito".

relleno con mousse de gofio es una opción perfecta "para los más canarios, aunque desde su experiencia estaba muy buena, pero era "algo pequeñito". Coco con piña: uno de los más bonitos.

uno de los más bonitos. Grano de café: al igual que el de coco con piña, es uno de los más bonitos. En este caso, "sabe literalmente a tiramisú", afirman.

al igual que el de coco con piña, es uno de los más bonitos. En este caso, "sabe literalmente a tiramisú", afirman. Maracuyá: una opción para quienes prefieran un toque más ácido.

Cada dulce tiene un precio que oscila entre los 4-6 €, dependiendo de la fruta. Además, es recomendable reservar previamente aunque hay en vitrina.

Tartas personalizadas

La pastelería no solo ofrece estos deliciosos dulces, sino que también cuenta con tartas personalizadas para cualquier evento en las que recogen la idea del cliente y a través de la creatividad y la dedicación de los detalles obtiene el resultado final.

Horario y ubicación

La Pastelería Horneando Sueños se encuentra en la calle Cura Caballero,15, en Valleseco. Cuenta con 5 estrellas en Google, aunque no tengan un gran número de valoraciones, coinciden en la calidad de los productos y la acogida del local.

Abre de lunes a viernes en horario partido de 8:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 18:30 horas, mientras que los sábados reduce su servicio y solo abre hasta mediodía. Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.