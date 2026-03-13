Gran Canaria, protagonista en el sorteo de la Lotería Nacional

El sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 12 de marzo ha dejado parte de su fortuna en Canarias, especialmente en Gran Canaria, donde se ha vendido uno de los boletos agraciados con el segundo premio. El número 16.640 ha sido consignado en El Tablero, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, lo que sitúa a la isla como uno de los territorios protagonistas de la jornada.

El sorteo, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, ha repartido premios en diferentes puntos del país, desde las Islas Canarias hasta múltiples localidades de la Península. Además de Gran Canaria, la fortuna también ha llegado a Tenerife, mientras que el primer premio se ha vendido íntegramente en varias localidades de Extremadura, Asturias y Castilla y León.

Además de Gran Canaria y Tenerife, el segundo premio del sorteo del 12 de marzo se ha vendido en numerosos municipios de la geografía española.

Entre las localidades agraciadas se encuentran:

Burgos

Aranda de Duero

Madrid

Bilbao (Vizcaya)

El Grao (Castellón)

Badajoz

Bodonal de la Sierra

Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)

Osorno (Palencia)

El Toboso (Toledo)

Ventas de Retamosa (Toledo)

Massanassa (Valencia)

El primer premio viaja a Extremadura, Asturias y Castilla y León

El primer premio del sorteo, correspondiente al número 45.281, no ha recaído en Canarias en esta ocasión. Sin embargo, sí ha dejado premios en varias localidades de la Península.

Los décimos agraciados con el premio mayor se han vendido en:

Cañaveral (Cáceres)

Avilés (Asturias)

Ponferrada (León)

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).