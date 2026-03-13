Cabalgatas, verbenas y galas: todos los actos del carnaval este fin de semana en Gran Canaria

Gran Canaria se vuelca este fin de semana con el carnaval y despliega una agenda intensa en distintos municipios de la isla, donde cabalgatas, galas, verbenas, concursos de murgas y entierros simbólicos volverán a sacar la fiesta a la calle. El ambiente carnavalero se repartirá por toda la isla con propuestas para todos los públicos y con especial protagonismo de los grandes desfiles y los actos de cierre en varias localidades.

En Telde, el segundo fin de semana de celebración estará marcado por la Gran Cabalgata de este sábado. La comitiva, con alrededor de una treintena de carrozas, recorrerá cerca de cuatro kilómetros desde la Avenida Alejandro Castro hasta las inmediaciones del Parque Urbano de San Juan. Allí, continuará la música hasta la madrugada, antes de que el municipio encare ya la despedida definitiva con el Entierro de la Sardina del próximo miércoles.

También Ingenio vivirá días centrales de sus fiestas con el Carnaval del Mar. La Plaza de la Candelaria concentrará este sábado el Carnaval de Día, con varias actuaciones musicales durante la tarde, mientras que el domingo tomará el relevo el XI Concurso de Murgas Villa de Ingenio-Sin Ton Ni Son, una cita ya asentada en el calendario local.

Imagen de Archivo de la Cabalgata del Carnaval de Maspalomas. / Jose Carlos Guerra

En Santa Lucía de Tirajana, que afronta su último fin de semana carnavalesco, la Gran Cabalgata recorrerá la Avenida de Canarias desde Sardina hasta Doctoral. La noche seguirá con música en la Plaza de San Rafael de la mano de Star Music y El Combo Dominicano. El municipio despedirá el domingo las carnestolendas con un tardeo, el pasacalle del Entierro de la Sardina y la quema final.

Cinco cabalgatas en toda la isla

San Bartolomé de Tirajana empieza a entrar en materia en el Carnaval de Maspalomas, con el Yumbo como centro neurálgico. El sábado se reservará para la Cabalgata Infantil, el Carnaval Familiar y el tradicional mogollón nocturno, mientras que el domingo llegará la Gala de la Reina, uno de los actos señalados de unas fiestas que todavía tienen por delante citas multitudinarias, como la Gala Drag Queen y la gran cabalgata.

La Aldea de San Nicolás celebrará el sábado su cabalgata dentro del Carnaval del Mundo y rematará la jornada con verbena. El cierre llegará el domingo con el Entierro del Besugo y otra noche de música. Agaete, por su parte, se centrará este fin de semana en el Carnaval de Día del sábado y en el Carnaval en Familia del domingo, antes de afrontar la próxima semana sus actos de despedida.

En el norte, Arucas pondrá fin a un mes de celebraciones con cabalgata, gala y la Verbena del Cardón, mientras que el domingo llegará el Entierro del Cardón. Teror, inspirado este año en los Encantos de Arabia, condensará su carnaval en dos días con pasacalles, actividades infantiles, Carnaval de Calle, Carrera de Tacones, Quema del Chorizón y verbena el sábado, además de actuaciones de murgas el domingo como cierre.