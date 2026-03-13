Morales reivindica la unidad isleña frente al "caballo de Troya del totalitarismo del siglo XXI"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, puso en valor este viernes la unidad insular y la defensa de los valores democráticos, advirtiendo contra aquellos discursos que buscan socavar las instituciones desde dentro, actuando como el “Caballo de Troya del totalitarismo del siglo XXI, la carcoma en la casa común”.

Morales hizo estas declaraciones durante su intervención en la Gala de Honores y Distinciones, celebrada en el Auditorio Alfredo Kraus, donde la Corporación Insular reconoció la trayectoria de 19 personas y entidades por su contribución social, cultural, científica o económica a Gran Canaria.

En un contexto internacional marcado por la guerra en Irán y en Ucrania, el presidente lanzó un mensaje explícito en favor de la paz. “Alzamos también nuestra voz clamando por el no a la guerra y el respeto a la legalidad internacional, a los derechos humanos. Los intereses nunca pueden estar por encima de los valores.”, remarcó.

En este sentido, el presidente apeló la histórica tradición de convivencia entre culturas de la sociedad grancanaria y reivindicó a la isla como un espacio abierto de encuentro y respeto. “Muchos nos miran con un punto de admiración porque entre las brumas y la incertidumbre de una situación mundial incierta estamos sabiendo ganar con unidad y esfuerzo las condiciones para que nuestras hijas y nietos puedan disfrutar del siglo XXI en la isla que nos crio”, afirmó.

Una isla como legado

El presidente centró buena parte de su discurso en el legado de "más de mil años de memoria" que implica habitar en la isla de Gran Canaria, a la que definió como "un lugar", pero ante todo "una herencia, una idea, un propósito común, un refugio atlántico contra los naufragios de la ética y la convivencia que, por desgracia, vemos producirse en tantos sitios". Para explicar esa identidad insular, citó al poeta y ensayista Andrés Sánchez Robayna, quien señaló que "la isla no separa ni recluye”, sino que “singulariza”.

En esa línea, el presidente defendió que la insularidad es mucho más que una condición geográfica. “Una isla es mucho más que un territorio que emerge sobre las aguas. Una isla es una manera de ser. Un ayer y un mañana. Una comunidad de mujeres y hombres aliados en un propósito”, expresó. Y, más en concreto, "Gran Canaria es el lienzo donde generaciones sucesivas han ido trazando una cultura propia, nacida de la resistencia, la unión y la capacidad de convertir los sueños en oportunidades". En ese proceso, según Morales, es donde se desarrolla la personalidad isleña, "fraguada al calor de nuestra condición de cruce de caminos entre continentes y visiones de la realidad".

Según explicó, ese legado no debe entenderse como una carga del pasado, sino como un impulso para el futuro. “El legado no es un ancla. Es una vela que propulsa. Y un mapa. Y de los más fiables, por cierto”, matizó, "pero sí es preciso responsabilizarse y pensar en qué huella queremos dejar (...) y también enfrentarnos a quienes quieren emborronar este noble rastro con el egoísmo, la mentira y la mentalidad totalitaria".

El papel del Cabildo

En este contexto, Morales recordó también el papel del Cabildo "ante la sociedad a la que sirve y que le otorga sentido", desde que un domingo 16 de marzo de 1913 "los 25 vocales electos del primer Cabildo de Gran Canaria se reunieran en asamblea". “Somos herederos de aquel instante y de la energía social que se desató entonces, la cual cambió el curso de la isla al dotarla de autonomía, de voz propia y de un elemento capaz de aunar voluntades”, señaló.

El presidente defendió el modelo de desarrollo impulsado por la institución en los últimos años. “La implantación de un modelo de desarrollo sostenible donde convivan el progreso, el bienestar, el cuidado de las personas y la preservación del territorio continúa siendo uno de los ejes de la misión del Gobierno insular”, subrayó. Además, añadió que “hoy, más que nunca, es el momento de reforzar la soberanía insular, la diversificación, los valores democráticos y la unidad”, destacando que estos principios “son los estandartes del Cabildo en la última década”.

La identidad de Millares

Ante una escenografía inspirada en la figura del artista grancanario Manolo Millares, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, Morales evocó su figura como un creador que supo conectar la identidad insular con la vanguardia artística internacional. Recordó que el propio Millares aspiraba a “injertar el espíritu antiguo en el espíritu nuevo”, una idea que, según explicó, resume el diálogo entre tradición y modernidad que caracteriza a la cultura de la isla.

El presidente señaló que las arpilleras del artista representan al mismo tiempo la memoria de los primeros asentamientos humanos y el dolor universal del ser humano. A partir de ese ejemplo, defendió que Gran Canaria ha contado históricamente con personas capaces de orientar a la sociedad en momentos de incertidumbre. En ese sentido, destacó el papel de las personas y entidades reconocidas en esta edición de la gala. “En tiempos de individualismo y de desintegración de valores humanos imprescindibles, sus biografías nos permiten recuperar la esperanza y la confianza en que esta tierra siempre será espacio de concordia y fraternidad”, afirmó.

Morales subrayó que los Honores y Distinciones representan el agradecimiento colectivo de la sociedad grancanaria a quienes han contribuido al progreso de la isla. "Gran Canaria ha tenido y tiene la fortuna de contar con hombres y mujeres que se elevan como un faro en la costa, sobre todo cuando reinan la bruma y la incertidumbre. Y ahí los vemos siempre, en cabeza del grupo, portando la antorcha de la sabiduría".

La voz de los distinguidos

En nombre de las personas y entidades galardonadas intervino el pediatra e investigador Luis Peña Quintana, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y uno de los Hijos Predilectos de esta edición. El especialista agradeció el reconocimiento a las 19 personalidades y entidades "con emoción, humildad y un profundo sentido de responsabilidad". A su juicio, "reconocer públicamente el esfuerzo, la constancia y el compromiso no es solo un gesto institucional; es una declaración de valores. Es afirmar que merece la pena implicarse, trabajar por la comunidad y contribuir al bien común, aun cuando el camino sea, a veces, difícil y lleno de desafíos".

Peña Quintana recordó además que ningún reconocimiento es estrictamente individual. “Detrás de cada uno de nosotros y de las entidades hay equipos, familias y comunidades que han hecho posible el trabajo por el que hoy se nos distingue”, señaló. El catedrático destacó que las trayectorias reconocidas proceden de ámbitos muy distintos, pero comparten un mismo compromiso con la isla: "Todas han decidido implicarse. Todas han elegido aportar en lugar de permanecer al margen. Todas han contribuido a construir comunidad, a fortalecer vínculos y a dejar una huella positiva en Gran Canaria”, explicó.

Durante su intervención repasó algunos de los ámbitos representados entre los galardonados, desde la cultura hasta la ciencia, el deporte o el tejido empresarial, subrayando que esa diversidad forma parte de la identidad insular, que no divide, sino que enriquece. "Nos enseña que el futuro se construye entre todos, con respeto y con compromiso", a partir del "esfuerzo cotidiano". Y cada proyecto cultural, cada investigación científica, cada empresa que genera empleo o cada iniciativa social contribuyen a fortalecer la comunidad, reiteró.

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Homenaje a Néstor Álamo

Durante la ceremonia se proyectaron vídeos dedicados a cada una de las personas y entidades distinguidas antes de la entrega de los reconocimientos.Tras los discursos, el acto continuó con la interpretación musical Cartas a Néstor, a cargo de los tenores grancanarios Iván Quintana y Besay Pérez. La pieza rindió homenaje al compositor Néstor Álamo con una reinterpretación sinfónica de su legado musical. La gala concluyó con la interpretación del emblemático Sombras del Nublo, con la que se cerró una nueva edición del acto institucional del Cabildo de Gran Canaria.