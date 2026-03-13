Participantes en la cabalgata del Carnaval de Maspalomas reclaman transparencia en un comunicado tras los cambios en la resolución

Un grupo de participantes en el proceso de selección de carrozas para la Gran Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas 2026 ha manifestado su preocupación por los cambios producidos entre la resolución provisional publicada el 3 de marzo y la resolución definitiva del 9 de marzo, al considerar que se han generado situaciones que requieren una explicación clara por parte de la organización.

Según explican los afectados, actualmente se están dando dos situaciones diferentes entre los participantes.

Por un lado, existen carrozas que en la primera resolución figuraban admitidas dentro de las 90 plazas disponibles, pero que en la resolución definitiva han pasado a quedar excluidas, incluso en algunos casos habiendo aumentado su puntuación tras la revisión. Estos cambios han provocado descensos importantes en la clasificación sin que, hasta el momento, se haya explicado con claridad cómo se ha reorganizado el orden final de las carrozas.

Por otro lado, también hay participantes cuyas carrozas fueron inicialmente excluidas y presentaron alegaciones dentro del plazo establecido, pero que no han recibido respuesta ni explicación sobre dichas alegaciones, mientras que en otros casos sí se han producido revisiones que han permitido pasar de la situación de exclusión a la de admisión.

Los afectados señalan que los movimientos producidos entre ambas resoluciones no han sido acompañados de una explicación detallada de los criterios aplicados para modificar las puntuaciones, lo que ha generado dudas sobre la transparencia del proceso.

Asimismo, denuncian que la comunicación de la resolución definitiva se produjo con muy poco margen de tiempo, aproximadamente una hora antes de la reunión convocada el lunes 9

de marzo a las 15:00 horas para la elección de los números de participación en la cabalgata.

Como consecuencia, varios participantes tuvieron conocimiento de que sus carrozas habían pasado a estar excluidas durante el propio desarrollo de la reunión, sin haber recibido previamente una comunicación clara.

Los afectados también han manifestado su malestar por la falta de diálogo con la organización, ya que desde el martes día 10 han solicitado una reunión con los responsables del carnaval con el objetivo de analizar la situación y buscar posibles soluciones, sin haber recibido respuesta hasta el momento.

Además, recuerdan que la preparación de una carroza supone una inversión económica considerable, y que la comunicación de exclusiones apenas dos semanas antes del evento genera importantes perjuicios económicos para los participantes que ya han realizado gastos para poder participar.

En relación con las recientes declaraciones de la Concejalía de Festejos, en las que se ha señalado que no es posible ampliar el número de carrozas por motivos de seguridad, los afectados indican que esta explicación genera dudas, ya que en ediciones anteriores de la cabalgata han llegado a participar hasta 117 carrozas. Por ello consideran necesario que se explique con mayor detalle qué criterios de seguridad justifican la imposibilidad de ampliar ligeramente el número de participantes en esta edición. Asimismo, señalan que existen alternativas organizativas que se han aplicado en cabalgatas de otras ciudades, como adelantar la hora de inicio del desfile para permitir la participación de más carrozas sin comprometer la seguridad del evento, por lo que consideran que este tipo de soluciones podrían al menos estudiarse antes de descartar la participación de las carrozas afectadas. Por todo ello, los afectados no cuestionan la celebración del carnaval ni la participación de otras carrozas, pero sí solicitan que el proceso se gestione con total transparencia y con igualdad para todos los participantes.

Según explican, responsables de varias carrozas han mantenido conversaciones con una de las empresas que participan en la elaboración de planes de seguridad para el evento, quienes habrían trasladado que, en principio, no verían inconveniente en la ampliación del número de carrozas, siempre dentro de los criterios técnicos de seguridad. Por este motivo, los afectados consideran aún más necesario que se analicen todas las opciones posibles antes de descartar definitivamente la participación de las carrozas excluidas.

En este sentido, solicitan:

Que las bases del proceso se apliquen de forma clara y equitativa para todas las carrozas participantes.

se apliquen de forma clara y equitativa para todas las carrozas participantes. Que se ofrezca una explicación detallada del proceso de valoración , de las puntuaciones y de cómo se han resuelto las alegaciones presentadas.

, de las puntuaciones y de cómo se han resuelto las alegaciones presentadas. Y que se convoque una reunión con los participantes afectados para analizar la situación y buscar soluciones que permitan evitar los perjuicios económicos

ocasionados.

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Los afectados reiteran que su único objetivo es garantizar que el proceso se desarrolle con transparencia, claridad y las mismas garantías para todos los participantes, preservando así el espíritu participativo que caracteriza al Carnaval de Maspalomas.