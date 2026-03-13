La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas critica no haber sido invitada a la gala de Honores del Cabildo de Gran Canaria

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha manifestado públicamente su malestar tras asegurar que no fue invitada a la gala de Honores y Distinciones organizada por el Cabildo de Gran Canaria, que se celebra este viernes a las 20.00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus.

Calzada, de Coalición Canaria, trasladó su postura a través de una carta remitida al periódico LA PROVINCIA, en la que felicita a los galardonados vinculados al ámbito portuario, la Asociación de Estibadores y Consignatarios de Las Palmas y al periodista especializado en información portuaria Juan Francisco Fonte. Pero también expresa su sorpresa por no figurar entre los invitados a un evento en el que se reconoce a personas y entidades relacionadas con la actividad marítima y portuaria.

"Me hubiera encantado poder asistir al acto para felicitar en persona a Asocelpa y a Juan Francisco Fonte y agradecerles su contribución al Puerto de Las Palmas, pero dado que el Cabildo de Gran Canaria no ha tenido a bien invitar a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sirvan estas líneas como muestra de reconocimiento y enhorabuena a los premiados por una distinción plenamente merecida", expone en el artículo.

"Omisión involuntaria"

Desde el Cabildo de Gran Canaria, cuyo gobierno está formado por Nueva Canaria y PSOE, reconocen que el nombre de Calzada no figuraba en el listado de invitaciones y atribuyen la situación a “una omisión lógicamente involuntaria”. La institución insular añade que, tras comprobar el listado, también constató que la presidenta de la Autoridad Portuaria "se encuentra hoy viernes, día exacto de la celebración del acto de Honores y Distinciones del Gobierno de la isla, en Brasil, con lo que difícilmente habría podido asistir a la gala".

Fuentes de la Corporación Insular señalan además que, en otras ocasiones similares en las que ha sido necesario gestionar invitaciones para actos organizados por el Cabildo, la situación se ha resuelto mediante contacto directo con la institución. "Podía haber llamado o realizado la gestión oportuna para corregir la situación, como se habría hecho sin problema alguno", agrega.

La gala de Honores y Distinciones es uno de los actos institucionales más relevantes del calendario insular y este año reconoce la trayectoria a 19 personas y entidades por su contribución al progreso de la isla en ámbitos como la cultura, la ciencia, el deporte, la economía o la acción social.