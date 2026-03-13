Recepcionistas, trabajadores sociales y sanitarios: más de 40 empresas buscan empleados en Gran Canaria

Cuarenta y siete empresas e instituciones se dieron cita este viernes en la Muestra de Empleo, Formación y Emprendimiento de San Bartolomé de Tirajana 2026, una cita que reunió en San Fernando de Maspalomas a cientos de personas en busca de una oportunidad laboral, orientación formativa o un primer contacto directo con reclutadores del sur de la isla. Con estands de firmas, como Fund Grube, Spar Gran Canaria, Lopesan o Gloria Palace, la feria dejó una fotografía del mercado laboral del municipio: demanda de perfiles vinculados al turismo, la atención al cliente y el comercio, pero también interés de jóvenes, recién titulados y parados de larga duración por conocer qué piden hoy las empresas y cómo acceder a esas vacantes. Hoteles, comercios, supermercados, entidades sociales y servicios públicos de empleo conformaron una representación diversa del tejido laboral y formativo del sur de la isla.

Durante la mañana, Alexia, Daniela y Pablo, estudiantes y compañeros del ciclo de Recepción en alojamientos del Centro de Formación Máster, se acercaron a la feria con el objetivo de conocer de primera mano qué demandan actualmente las empresas del sector turístico y qué oportunidades laborales pueden encontrar una vez terminen sus estudios. Aunque proceden de otras ramas, como Diseño Gráfico o Artes, explican que cursar esta titulación les ofrece una vía más directa para acceder a un empleo estable, aunque lo conciben, en su caso, como un 'trabajo de paso'. Desde los estands, por su parte, varias empresas mostraron interés por este tipo de perfiles y dejaron abierta la puerta a futuras incorporaciones.

Estand del IES Faro de Maspalomas en la Muestra de Empleo, Formación y Emprendimiento SBT 2026. / LP/DLP

Trabajo en red

Alicia, vecina de San Bartolomé de Tirajana y recién egresada en Trabajo Social, acudió a la feria en busca de una oportunidad laboral vinculada a su formación y se interesó especialmente por estands como el de Ecca Social, una de las entidades presentes en la cita y estrechamente ligada al ámbito social, en el que espera comenzar a desarrollar su trayectoria profesional. Al otro lado de la mesa, Karol y Alexia, trabajadoras de la fundación, destacaban la predisposición de las empresas participantes a generar redes de colaboración. Con un marcado perfil social, explicaban que la entidad trabaja especialmente con mujeres, personas migrantes y chicas jóvenes, a través de un amplio abanico de proyectos que abarcan desde el voluntariado hasta el acompañamiento social y educativo. Durante la mañana, decenas de personas se acercaron a su estand para interesarse por su labor y dejar sus datos de cara a posibles incorporaciones.

Al otro lado de la plaza, y sin pasar desapercibido entre los asistentes, el IES Faro de Maspalomas ofreció una demostración en directo de algunos de los contenidos que se imparten en sus ciclos de Peluquería, Cosmética, Belleza y Bienestar. Laura y Manuel, docentes del centro, explicaban que la mejor forma de acercar esta oferta formativa al público es mostrarla sobre el terreno, convencidos de que “una imagen vale más que mil palabras”. Con esa idea, el instituto convirtió su espacio en un escaparate práctico de las técnicas y conocimientos que adquiere el alumnado en una formación estructurada en tres niveles y que actualmente reúne a más de un millar de estudiantes.

Estand de Ecca Social en la Muestra de Empleo, Formación y Emprendimiento de San Bartolomé de Tirajana. / LP/DLP

Mercado laboral del municipio

No muy lejos de allí, Alfonso y Elisa, estudiantes del ciclo medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería del IES Támara, explicaban con entusiasmo a quienes se acercaban a su puesto las salidas y el valor de una formación que, a su juicio, sigue siendo poco visible pese a su papel esencial en el ámbito sanitario. Ambos destacaban que este ciclo les abre la puerta a trabajar en hospitales, residencias o clínicas dentales, gracias a la variedad de tareas para las que se prepara al alumnado, desde la movilización de pacientes y la higiene en cama hasta las curas básicas o los vendajes.

Con la plaza aún llena de movimiento hasta el mediodía, la feria fue dejando una estampa reconocible del sur de la isla: estudiantes tanteando su futuro, entidades sociales tejiendo contactos, centros educativos exhibiendo su oferta y empresas tomando nota de los perfiles que pasaban por sus mesas. Una jornada para buscar trabajo, pero también para medir hacia dónde se mueve el mercado laboral en San Bartolomé de Tirajana.