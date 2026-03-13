El Hospital Materno Infantil en Gran Canaria avanza en la construcción de su torre pediátrica: el 40% del proyecto ya está ejecutado

La construcción de la torre de especialidades pediátricas del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias avanza en su fase B, con cerca del 40% del proyecto total ya ejecutado. La previsión es que el nuevo edificio pueda comenzar a operar, de forma escalonada, a lo largo del próximo año. Así lo comunica Cristina Torres, subdirectora de Ingeniería y Sostenibilidad del complejo Insular-Materno. «Estamos centrados en el desarrollo de las instalaciones interiores, una tarea que es complicada, porque exige que haya coordinación entre la parte técnica y asistencial para adaptar estos trabajos a las necesidades actuales del hospital», detalla.

Según informa la profesional, la fase A concluyó en 2024 y, desde el pasado año, las acciones se enfocan en la fase B, que contempla una duración estimada de 28 meses. Uno de los avances más visibles es la envolvente del edificio —la fachada—, que ya supera el 60% de ejecución. De hecho, la estructura ya ha alcanzado su altura máxima y el cerramiento exterior está casi terminado, a falta de algunos acabados y de la llegada de determinados materiales. «Queda en torno a un 40% por completar, pero la evolución es buena», señala Torres.

Controles de calidad

De forma paralela, se están realizando ensayos y controles de calidad, mientras el hospital avanza en la planificación del equipamiento. Tal y como afirma la misma fuente, ya se están elaborando fichas técnicas y pliegos para su licitación, así como el proceso de comisionado, que permitirá verificar que todo esté en condiciones óptimas antes de la puesta en marcha.

El siguiente paso será trasladar varias unidades de hospitalización desde el edificio actual al nuevo para poder abordar la fase C, un proceso que podría prolongarse entre tres y cuatro meses. «Primero, tenemos que mover las unidades al nuevo edificio para poder vaciar espacios en el actual y conectar ambos inmuebles. Estos traslados están contemplados dentro de la obra y son claves para poder continuar», explica la subdirectora de Ingeniería y Sostenibilidad.

La fase C incluirá también trabajos de urbanización de la parcela y las conexiones definitivas entre los dos edificios. Aunque la obra completa no estará finalizada al 100 % el próximo año, la previsión es que la nueva torre pueda empezar a prestar servicios por fases en el transcurso de 2026. «Este modelo escalonado es habitual en ampliaciones hospitalarias, donde resulta imprescindible mantener la actividad asistencial sin interrupciones. Nunca la hemos suspendido y, precisamente, ese es uno de los mayores retos de esta obra», concluye Cristina Torres.

Hospital Materno infantil / LP/DLP

Nueve plantas

La nueva torre cuenta con nueve plantas –dos de ellas bajo rasante- y en ella se instalarán las unidades de Neonatología, Atención Integral de Oncología y Hematología, Mama, Pediatría, Rehabilitación, Hospitalización Breve Infantojuvenil y las plantas de hospitalización, entre otras áreas.

La obra comenzó en abril de 2023 con la creación de las nuevas dependencias del servicio de Mantenimiento, ubicado en la planta baja y la planta -1 del Edificio del Mar. El derrumbe del inmueble y el traslado del servicio permitieron iniciar la fase B. La superficie total construida de la torre será de 27.485,31 metros cuadrados, a los que se suma un vial de 5.653 metros cuadrados.

La inversión económica de este proyecto rebasa los 41 millones de euros, y se encuentra cofinanciada al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).