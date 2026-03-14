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El actor Carmelo Gómez se deja ver en el Carnaval de Teror

La jornada festiva continúa en la Plaza de Sintes con concursos, conciertos y la tradicional Quema del Chorizón prevista para esta noche

Carnaval de Teror

Carnaval de Teror

La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Teror se está celebrando este sábado con normalidad y ambiente multitudinario en la Plaza de Sintes cuando una imagen comenzó a circular entre los asistentes: el actor Carmelo Gómez ha sido visto entre el público disfrutando de la fiesta.

La presencia del intérprete ha generado sorpresa y expectación en plena jornada carnavalera, que desde la mañana reúne a vecinos y visitantes bajo la temática de los «Encantos de Arabia». Varias personas han reconocido al actor en el entorno del recinto principal, cubierto por una gran carpa instalada por el Ayuntamiento, donde se desarrollan la mayoría de los actos programados.

Un Carnaval en pleno apogeo

La fiesta arrancó a las 11.00 horas con el Carnaval de Familia, que incluyó pasacalles, talleres infantiles, concurso de disfraces y degustación de tortillas de Carnaval. A lo largo del mediodía y la tarde, la música ha tomado protagonismo con las actuaciones de Paco Guedes, La Chorimurga de Teror y Los 600.

Uno de los momentos más esperados de la jornada ha sido la novena edición de la Carrera de Tacones, celebrada en la Calle Real entre las 17.00 y las 19.00 horas, que ha vuelto a congregar a numeroso público.

Noche grande con tradición

La programación continuará esta noche con la tradicional Quema del Chorizón, uno de los actos más simbólicos del Carnaval terorense, seguida de verbena con Las Ladys y Línea DJ y el concurso itinerante de disfraces adulto.

Mientras la fiesta sigue su curso, la inesperada presencia de Carmelo Gómez se ha convertido en uno de los comentarios más repetidos entre quienes disfrutan del Carnaval en la Villa, añadiendo un toque mediático a una jornada ya marcada por el ambiente festivo y la participación ciudadana.

Noticias relacionadas y más

El Carnaval continuará este domingo en el Mercadillo de Teror, que contará con la animación de las murgas Los Chancletas y Los Twitys a partir de las 11.00 horas.

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