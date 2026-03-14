Carnaval de Maspalomas: rugidos en familia

El circo de Maspalomas volvió a abrir sus puertas este sábado para mostrar su gran evento carnavalero. Y en el mayor espectáculo del mundo no podían faltar sus protagonistas estelares. Hasta diez componentes de entre 10 y 50 años se vistieron de domadores y leones, rugiendo en medio de los turistas que seguían una fiesta que, en general, tiene poca tradición para esos visitantes del norte de Europa.

La gran familia del circo tenía entre las grandes estrellas a Arianna, Fabio, Flaminia, Rachele, Vittoria, Valentina, Valerio, Cristina, Federica y Marco. Ellos, ataviados con ropa de domadores con sus látigos para ‘poner orden’, y ellas, con trajes de leonas. Y todos ellos en una mezcla de nativos romanos (italianos) y grancanarios.

Este amplio grupo está pasando un fin de semana en el gran destino turístico grancanario para disfrutar en su mayor intensidad de esta fiesta, como ha sucedido en ediciones anteriores.

Maspalomas hizo honor a su estereotipo promocional de ser un destino de sol. Y ni el carnaval de familia se lo iba a quitar. En medio de un día despejado y de bochorno, los registros oficiales marcaron en su máximo esplendor los 25 grados de temperatura, según las cifras oficiales, aunque con una sensación todavía mayor.

Carnaval en familia en Maspalomas / Andrés Cruz

El jeque árabe

En la Plaza del Yumbo, mientras, bailaban al ritmo de la música personajes ataviadas con ropa del Oeste americano, payasos, piratas de tiempos modernos, mexicanos, payasos, espantapájaros, jugadores de fútbol americano y toda una pléyade de la riqueza imaginativa que da para esta fiesta del transformismo.

Incluso, había espacio para un jeque árabe que se pudo escapar de las dificultades de la invasión bélica de Irán, para plantarse en la magia carnavalera de Maspalomas, reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Canarias desde el año pasado, en una distinción que reconoce la relevancia promocional de este evento que alcanza una asistencia próxima al medio millón de personas y audiencias televisivas millonarias.

Los Dani, Carolina y Paula. / ANDRES CRUZ

El Carnaval Internacional de Maspalomas dio sus primeros pasos en 1974 como Fiesta de Invierno y fue en 1980 cuando pasó a denominarse Carnaval de Maspalomas. Desde 2005 recibe la denominación de Carnaval Internacional de Maspalomas.

Harry Potter

En otro rincón del centro comercial se encuentran unos pequeños con la temática de Harry Potter, mientras los mayores llevan vestimenta de felices happy flower. Se trata de los dos Dani, junto a Paula y Carolina. Viven en Las Palmas de Gran Canaria, aunque tienen una residencia en el Sur y no se pueden perder este festejo.

Los personajes 'imposibles' de unir. / ANDRES CRUZ

En otro lado, la familia imposible de animales, en el que se mezclan el león, el toro y el pájaro, bajo curiosos atuendos.

Tampoco faltaron para los más pequeños las grandes pompas de jabón.

La cantante Miriam Cruz

La aparición de la cantante Miriam Cruz reactivó en medio de la celebración el espíritu carnavalero. Ella es conocida por ser una de las referentes del merengue en la República Dominicana en estos lares por temas como ‘La loba’ y ‘Tú’, entre otras.

El cartel para la jornada se completaba con artistas reconocidos como Tony Tun Tun y El Combo Dominicano, para cerrar la sesión musical con DJ Tony Bob.

El carnaval familiar sirvió para ir incorporando a recién nacidos a este ambiente, dejando atrás sus cochitos para lanzarse al baile improvisado. Mientras, en las terrazas de los bares que rodeaban a la plaza del Yumbo se agolpaban los turistas, disfrutando del ambiente más que participando de él en las horas de la tarde, programada para atraer a un público de todas las edades.

La jornada carnavalera se completaba con el mogollón, en el que ya se esperaba una presencia masiva de mascaritas.

Diez candidatas

Por otro lado, el Perchel Beach Club acogió por la mañana la presentación de la Gala de la Reina del Carnaval Internacional de Maspalomas, que se celebra hoy en el mismo escenario central del Centro Comercial Yumbo. Contará en esta ocasión con 10 candidatas.

Candidatas y autoridades, durante la presentación de la Gala de la Reina del Carnaval de Maspalomas. / LP / DLP

El director artístico de la gala, Josué Quevedo, detalló que la obertura girará en torno al «tren de la ilusión», una propuesta escénica llena de actores, acróbatas y payasos que rinde homenaje al mundo del circo. Este tren llegará al escenario para ofrecer una «última función» a lo grande, incluyendo números aéreos y un guiño a los domadores de leones con un mensaje de concienciación, según el Ayuntamiento. Además, Quevedo avanzó que será una gala «muy dinámica» de dos horas de duración, y se renovará la actuación musical de Miriam Cruz, junto a la orquesta Armonía Show.

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Como novedad, la celebración se emitirá por el Canal Internacional de TVE. Y será presentado por Raquel Sánchez Silva y Miguel Ángel Guerra.