La falta de nueva documentación vuelve a retrasar el Dreamland

El grupo Newport, promotor de Dreamland Studios, continúa sin completar la documentación necesaria para avanzar en la tramitación administrativa de la Ciudad del Cine proyectada en los terrenos de El Cortijo, en Jinámar. El Cabildo de Gran Canaria ha vuelto a requerir a la empresa nueva información para subsanar carencias detectadas en el expediente después de evaluar los documentos entregados a mediados de febrero. La Consejería de Política Territorial analiza desde hace meses los distintos trabajos realizados, un paso clave antes de que la iniciativa pueda elevarse al pleno insular para su aprobación definitiva.

El complejo audiovisual que impulsa Newport está previsto en una parcela de unos 100.000 metros cuadrados situada en el antiguo campo de golf de El Cortijo, en Jinámar, terrenos propiedad de la empresa Lopesan. La inversión anunciada ronda los 140 millones de euros y contempla la construcción de grandes platós cinematográficos, un centro de formación audiovisual y espacios dedicados a la innovación tecnológica.

La Ciudad del Cine llegó a Gran Canaria en 2023 después de que su implantación en Fuerteventura fuera descartada. El proyecto recibió un importante impulso institucional en mayo y el día 23 de ese mismo mes, cinco días antes de las elecciones autonómicas y locales, el pleno del Cabildo aprobó por unanimidad la Declaración de Interés Insular para facilitar su tramitación administrativa y agilizar la concesión de permisos.

Protección ambiental

En paralelo, Dreamland Studios se convirtió en patrocinador principal del Club Baloncesto Gran Canaria, entidad de la que es propietario el propio Cabildo, con un contrato valorado en 3 millones de euros durante seis años. En aquel momento se estimaba que las obras podrían comenzar en 2024 o a comienzos de 2025, entre otras razones para evitar que peligraran posibles ayudas procedentes de la Unión Europea.

La tramitación avanzó inicialmente con rapidez. En enero de 2024, el Órgano Ambiental del Cabildo dio luz verde al proyecto, aunque con condicionantes. El informe establecía un total de 45 medidas correctoras y limitaciones que el promotor debía cumplir. En aquel análisis se advirtió también del impacto paisajístico que podría generar la alta concentración de edificaciones de gran tamaño en un espacio relativamente reducido.

Buena parte de esas condiciones estaban relacionadas con la protección ambiental. De las 45 medidas impuestas, 24 se referían específicamente a la preservación de la flora y fauna del lugar. Entre ellas figuraban actuaciones para garantizar la conservación de las palmeras existentes en el antiguo campo de golf y la protección de especies animales presentes en la zona, como pequeños reptiles y aves que utilizan ese espacio como hábitat o zona de paso.

Investigaciones judiciales y obstáculos administrativos

Sin embargo, el proyecto comenzó a afrontar dificultades a partir de la primavera de 2024. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Puerto del Rosario abrió unas diligencias tras dos querellas presentadas por las sociedades Alquimia Ventura Capital y Volcano International Productions contra José Antonio Newport y la empresa Newport Media & Films, al que acusaban de presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida e impedimento del ejercicio de los derechos societarios.

Según esas sociedades, Newport habría actuado a sus espaldas durante las negociaciones para trasladar el proyecto de la Ciudad del Cine desde Fuerteventura a Gran Canaria con el objetivo de apropiarse de la iniciativa y comprometerles a inversiones millonarias sin su autorización.

Pese a ese escenario judicial, al menos públicamente el promotor mantuvo el calendario inicial. En junio de 2024 presentó las modificaciones del proyecto para cumplir con las condiciones ambientales, que se sometieron a un periodo de información pública durante un mes. El objetivo era aprobar definitivamente el plan en el pleno del Cabildo antes de finalizar 2024 y comenzar las obras inmediatamente después.

Pero el segundo gran obstáculo apareció en noviembre de ese mismo año. El Ayuntamiento de Telde emitió dos informes desfavorables al considerar que el proyecto no resolvía adecuadamente las cesiones obligatorias de suelo previstas en un convenio urbanístico de 2000 con los propietarios de los terrenos. Tanto Newport como el Cabildo reclamaron entonces celeridad al consistorio para intentar llevar el expediente al último pleno de 2024 y evitar el riesgo de perder las ayudas europeas, pero ese trámite tampoco pudo completarse a tiempo.

Documentación incompleta

A comienzos de 2025 el proyecto parecía encarrilarse de nuevo cuando el presidente de Newport anunció que había presentado la documentación aclaratoria solicitada por la Concejalía de Urbanismo de Telde. El 3 de abril de ese mismo año el Ayuntamiento comunicó que informaba favorablemente sobre la iniciativa una vez resueltas sus condiciones, por lo que entendía que el Cabildo podía continuar con la tramitación.

No obstante, el expediente sigue incompleto. Según fuentes de Política Territorial, el Cabildo ha tenido que solicitar en reiteradas ocasiones la entrega del proyecto urbanístico de ejecución, entre otros documentos, que finalmente fue presentado a mediados de febrero. Tras revisar nuevamente los documentos, los técnicos insulares detectaron nuevas carencias y requirieron al promotor subsanar el expediente.

A este panorama administrativo se suma otro frente económico. Desde marzo de 2025 Dreamland Studios acumula supuestos impagos al Club Baloncesto Gran Canaria derivados del contrato de patrocinio, una situación que el entorno del proyecto atribuye a problemas de liquidez relacionados con los retrasos en la tramitación de la Ciudad del Cine. Ante esa circunstancia, el club solicitó al Cabildo un adelanto de 500.000 euros de su presupuesto, lo que llevó a la institución insular a plantearse incluso la vía judicial.

Incertidumbre sobre el inicio de las obras

Aunque tanto el club como la empresa niegan que exista una relación directa entre ambos asuntos, la coincidencia de estos problemas ha incrementado la incertidumbre sobre el futuro del proyecto audiovisual. De momento, la tramitación permanece estancada. Un proyecto de ejecución urbanística puede requerir varios meses de evaluación técnica antes de que se eleve a pleno para su aprobación. Además, aún queda documentación por examinar.

En el escenario más optimista, las obras no podrían comenzar antes de medio año desde la resolución completa del expediente. A partir de ahí, la construcción del complejo podría prolongarse entre tres y cuatro años. Eso situaría la entrada en funcionamiento de los platós de cine ya en la próxima década, lejos de los plazos iniciales anunciados por sus promotores.

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Durante meses, el gobierno insular presidido por Antonio Morales incluyó la Ciudad del Cine entre los grandes proyectos estratégicos de su mandato, junto a iniciativas como la central hidroeléctrica de Salto de Chira, el ferrocarril del sur, la ampliación del Estadio de Gran Canaria, los nuevos pabellones de Infecar o el futuro Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea). Sin embargo, el proyecto desapareció hace meses del listado de obras emblemáticas difundido por la institución insular.