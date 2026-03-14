Guía pretende llevar internet rápido y de calidad al campo

El Ayuntamiento de Guía encarga un estudio a la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación para llevar la red de fibra óptica a todos los rincones del municipio. «Hoy en día la conectividad digital es fundamental para estudiar, teletrabajar, emprender o acceder a los servicios públicos. Nuestro objetivo es que ningún barrio quede atrás en el acceso a internet de calidad, es una cuestión de justicia social», según el concejal de Nuevas Tecnologías, Julián Melián.

Vecinos de las Medianías de Guía dejaban constancia su malestar porque hace un año sufrieron una «desconexión digital» tras la eliminación del cable. El problema, tal y como publicó este periódico, afecta a unos 40 residentes, muchos de ellos mayores que se quedan casi incomunicados para situaciones diarias y de emergencia, además de quienes teletrabajan.

El concejal, que mantuvo un encuentro con afectados, reconoce que este es un problema que conoce de cerca por alumnos a los que dio clase, y que vienen padeciendo el problema de la falta de acceso a una internet de calidad.

Competitivos

Julián Melián anuncia su intención de intentar poner remedio a esta situación que afecta a núcleos rurales. En este sentido, la concejalía de Nuevas Tecnologías ha iniciado los trabajos para elaborar un plan de mejora y ampliación de la cobertura de fibra óptica, para «garantizar que todos los barrios y núcleos del municipio dispongan de acceso a internet de alta velocidad».

Para ello, el Ayuntamiento ha encargado a la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) la redacción de un informe técnico, «que establecerá una hoja de ruta para planificar futuras inversiones y coordinar actuaciones que permitan ampliar la red de fibra óptica».

La iniciativa se enmarca en la filosofía del convenio suscrito recientemente entre Guía, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la organización que agrupa a los ingenieros de telecomunicaciones para asesoramiento en materia de tecnologías de la información y comunicación a los ayuntamientos canarios.

Ver las zonas sin cobertura

El proyecto permitirá analizar la situación actual de la conectividad, detectar las zonas con peor cobertura y definir una estrategia para mejorar el acceso a la banda ancha en todo el término municipal, especialmente en las áreas rurales y diseminadas.

El estudio estará concluido en seis meses. Y permitirá al Ayuntamiento de Guía contar con un diagnóstico y una propuesta para ejecutar las actuaciones.

«Queremos un municipio conectado, competitivo y preparado para el presente y también para el futuro digital» Julián Melián — Concejal de Nuevas Tecnologías de Guía

Julián Melián detalla que esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para reducir la brecha digital, mejorar los servicios públicos y favorecer nuevas oportunidades de desarrollo para el municipio. «Queremos un municipio conectado, competitivo y preparado para el presente y también para el futuro digital», según el concejal.

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Sin telefonía

Los afectados de núcleos diseminados de Lomo de La Raya y Junquillo recordaban que «durante décadas dispusieron de servicio de telefonía fija e internet, que fue suprimido de forma unilateral en el proceso de desmantelamiento de la red de cobre. Como sustitución, se les ofreció soluciones provisionales mediante routers radio o satelitales que, debido a la orografía y a la deficiente cobertura existente en la zona, no funcionan de manera adecuada, impidiendo el acceso normal a servicios básicos».