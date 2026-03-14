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Dos hidroaviones del Ejército se entrenan en Tenerife y Gran Canaria para luchar contra los incendios

El próximo martes realizarán una exhibición en el puerto de la capital grancanaria para conmemorar el centenario del vuelo del 'Plus Ultra'

Uno de los hidroaviones del Grupo 43 carga agua en el Puerto de Santa Cruz, en verano de 2023.

Uno de los hidroaviones del Grupo 43 carga agua en el Puerto de Santa Cruz, en verano de 2023. / MARIA PISACA

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Dos aeronaves, desplazadas desde la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, realizan operaciones de adiestramiento para afinar su puesta a punto de cara a la campaña de lucha contra los incendios forestales de este año. Las aeronaves llegaron a la Base Aérea de Gando (Gran Canaria) ayer, viernes, y permanecerán en Canarias hasta el próximo jueves.

Durante estos días, las tripulaciones trabajarán en la mejora de maniobras clave para este tipo de misiones, como son las tomas y descargas de agua, así como la revisión de las rutas de aproximación en áreas marítimas próximas a los puertos.

El operativo moviliza a 37 efectivos, entre pilotos y personal de mantenimiento. Siempre que la meteorología lo permita, el programa contempla alrededor de 40 horas de vuelo en las zonas portuarias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, según informa el Ejército del Aire y el Espacio.

Sin alarmas

Los efectivos de estas aeronaves iniciaron sus maniobras de entrenamiento desde primeras horas de la mañana de este sábado, por lo que si las ve sobrevolando ambas capitales no se alarme porque no hay ningún incendio forestal declarado, como confirman fuentes del Centro de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (Cecoes) 112.

A este entrenamiento se suma, además, una cita de carácter conmemorativo: los aviadores del 43 Grupo realizarán tomas en el entorno del Puerto de capital grancanaria con vistas al acto previsto para el 17 de marzo, fecha en la que el Ejército del Aire y del Espacio evocará el centenario del histórico vuelo del Plus Ultra. La jornada incluirá el amerizaje de una aeronave del grupo junto al centro comercial El Muelle, en un evento abierto al público.

La presencia de estas aeronaves en las islas es habitual durante las épocas de mayor riesgo medioambiental. Más conocidos popularmente por sus apodos de botijos, apagafuegos o corsarios, los aviones del 43 Grupo se han movilizado en numerosas ocasiones al Archipiélago canario para colaborar en los trabajos técnicos de extinción de incendios forestales. El Ejército del Aire y del Espacio recuerda que "entre las más destacables están las que se llevaron a cabo en agosto de 2019 en Gran Canaria y en agosto de 2023, en Tenerife".

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Esta unidad de élite, que se encuentra ubicada de forma permanente en la base madrileña de Torrejón, opera bajo el característico lema de "apaga y vámonos". Fieles a esta premisa, la agrupación "mantiene un servicio de alarma con tripulaciones y aviones preparados para actuar durante los 365 días del año", garantizando así una respuesta inmediata ante cualquier emergencia forestal en el territorio nacional.

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